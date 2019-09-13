Скандал в электричке Савеловского направления

Камнем преткновения стал билет, которого не оказалось у пассажира. Впрочем, не нашлось у него при себе и денег, как сообщают очевидцы. Тогда контролер решил высадить «зайца» на ближайшей станции. Однако безбилетник начал сопротивляться и намертво вцепился в поручни. Четверо контролеров с трудом «оторвали» мужчину от опоры и выволокли в тамбур.

Пассажиры вагона, ставшие свидетелями происходящего, оказались неравнодушны к судьбе «зайца» и подняли возмущение.

-Они его бьют? – задавались вопросом очевидцы.

Женщина, оказавшаяся также в гуще событий, предложила оплатить билет за незнакомого мужчину. Однако работники электропоезда проигнорировали ее слова. Возможно, они даже не услышали предложения. Мужчину в итоге с трудом удалили из вагона. Чем закончился инцидент, пока неизвестно.

Ролик был опубликован в соцсетях, где тут же набрал огромное количество эмоциональных комментариев. Мнения читателей разделились. Одни считают, что контролеры выполняли свои прямые обязанности – раз нет билета – будь добр, иди пешком; а другие поражаются “грубости” и “беспринципности” работников электрички. Некоторые комментаторы сообщают, что билетеры выполняли свои должностные инструкции, и ударить пассажира не могли, так как все их действия, якобы, фиксирует видеорегистратор.