Школьная жизнь

Руководитель городского методического объединения учителей музыки и ИЗО. Входит в состав экспертной группы по аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в Московской области (специалист по экспертизе профессиональной деятельности учителей музыки). Имеет почётные грамоты и благодарственные письма от Министерства М.О. и администрации гимназии. Классный руководитель 5А класса.

В 1990 г. окончила Калининский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского, по специальности «Хоровое дирижирование». После окончания колледжа приехала работать в Дубну и 23 года работала учителем музыки в пятой школе, в настоящее время работает в гимназии №3. Общий трудовой стаж около 30 лет.

Светлана Вячеславовна, почему Вы выбрали именно эту музыкальную профессию?

Я полюбила музыку ещё в детском саду. Увидела, как музыкальный работник играет на фортепиано, как чудесным образом её пальцы проваливаются в клавиши, меня это просто заворожило, и я навсегда полюбила этот инструмент. Я уже тогда поняла, что буду играть именно на нём и обязательно петь песни. Как сейчас помню, даже какую песню мы тогда пели: "То берёзка, то рябина». Я думаю, многие хорошо помнят эту известную песенку. Учиться в музыкальном колледже мне было совсем не сложно, у меня складывалось такое ощущение, как будто я родилась уже с любовью к этому инструменту и к пению тоже. Я очень люблю детей, люблю музыку и совсем не устаю от общения с ними. Больше всего я люблю музыку композитора С.В. Рахманинова.

Всем известно, что работа с детьми – достаточно сложная работа. Кроме того она предполагает ещё и общение с родителями учеников, в наше время это тоже непростой вопрос. Что Вы считаете самым сложным в своей работе?

Сложности есть в каждой работе, но я от своей работы получаю внутреннее удовлетворение, и к тому же, она служит мне неким толчком к творческой энергии. На уроках с ребятами мы не только поём, мы разыгрываем различные сценки, ставим интересные постановки, чаще всего театрализованные и костюмированные. В процессе этого у меня рождаются новые сюжеты, которые потом хочется поскорее претворить в жизнь. Новые интересные идеи приходят ко мне даже ночью, и мне не терпится воплотить их в жизнь, как можно скорее. Совсем недавно я создала, разработала и воплотила в жизнь проект «Музыкальное лото». Для этого я всё продумывала и делала сама, своими руками, ничего не было взято из интернета, даже сама идея принадлежит мне. Кроме того я ещё являюсь руководителем ТО «Радуга», оно создано на базе нашей школы. Я продолжила дело Л.П. Алфёровой, она создала фольклорный ансамбль «Радуга», и в 2012 году пригласила меня её заменить. С тех пор в свободное от работы время я продолжаю её дело. Старший ансамбль, это девочки с 5 по 11 класс, собираются у меня в кабинете, все они любят петь, мы музицируем, устраиваем девичьи посиделки с чаепитием, с интересными разговорами. Вместе готовим музыкальные программы на все праздники, их в учебном году достаточно много. На Масленицу готовим весеннюю программу и ходим с колядками по младшим классам, на 9 мая устраиваем костюмированные тематические выступления, поём песни Великой отечественной войны. Я много времени провожу со своим классом, недавно мы все вместе плавали на теплоходе по Волге. Накануне учебного года я провела квест 12 записок «Прощай лето». Ребята увлечённо разгадывали ребусы, выполняли разные игровые задания. Вообще мы очень интересно, познавательно и весело проводим время вместе с ребятами. Во многом мне помогают их родители. Многие из них охотно вливаются в школьную жизнь своих детей, помогают мне в оформлении кабинета. Это, несомненно, радует и меня и детей тоже. Ребята с удовольствием прибегают в кабинет на большой перемене, пьют чай с баранками и печенюшками, весело общаются.

Светлана Вячеславовна, у Вас такая насыщенная жизнь, Вы столько сил и энергии отдаёте своим ученикам, как Вы расслабляетесь после трудового дня?

Я уже говорила, что я люблю детей, люблю свою работу, поэтому сильной усталости от общения с ними не испытываю. А ещё я люблю театры, и когда появляется возможность, обязательно их посещаю. В театре мне нравится всё, сама атмосфера, запах кулис, творческая обстановка, многое из репертуара, есть и свои любимые актёры. Кроме того я люблю путешествовать, охотно езжу по миру и по нашей стране тоже. Меня увлекает творческая жизнь и я, пребывая в ней, чувствую себя на своём месте. Люблю общаться с творческими людьми, они есть и в нашем городе, и время от времени мы общаемся. Мне это тоже доставляет немалое удовольствие. Словом, моя жизнь кипит, постоянно наполняется новыми идеями, и я стараюсь воплотить их в школьную жизнь, чтобы сделать её интересной, и познавательной. Стараюсь привить ребятам любовь к творчеству, к прекрасному, разбудить в них эстетические чувства. Увлечь их музыкой, открыть перед ними удивительный мир творчества. Мир творчества - это отдельная планета! Планета увлекательная, наполненная музыкой, живописью, поэзией. И хорошо, когда дети знакомятся с ней с первых дней пребывания в школе. Это обогащает жизнь, делает её более интересной и наполненной прекрасным.

