Школьная жизнь

Социум     27     чт, 19.09.2019 - 07:03
Троицкая Светлана Вячеславовна - учитель музыки высшей категории, гимназия №3.

 Руководитель городского методического объединения учителей музыки и ИЗО.  Входит в состав экспертной группы по аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в Московской области (специалист по экспертизе профессиональной деятельности учителей музыки). Имеет почётные грамоты и благодарственные письма от Министерства М.О. и администрации  гимназии. Классный руководитель 5А класса.

 В 1990 г. окончила Калининский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского, по специальности «Хоровое дирижирование». После окончания  колледжа приехала работать в Дубну и 23 года  работала учителем музыки в пятой школе,  в настоящее время работает в гимназии №3. Общий трудовой стаж  около 30 лет.

Светлана Вячеславовна, почему Вы выбрали именно эту  музыкальную профессию?

Я полюбила музыку ещё в детском саду. Увидела, как музыкальный работник играет на фортепиано, как чудесным образом её пальцы проваливаются в клавиши, меня это просто заворожило, и я навсегда полюбила этот инструмент. Я уже тогда поняла, что буду играть именно на нём и обязательно петь песни. Как сейчас помню, даже какую песню мы тогда пели: "То берёзка, то рябина». Я думаю,  многие хорошо помнят эту известную песенку. Учиться в  музыкальном колледже мне было совсем не сложно,  у меня складывалось  такое ощущение, как будто я родилась уже с любовью к этому инструменту и к пению тоже. Я очень люблю детей, люблю музыку и совсем не устаю от общения с ними. Больше всего я люблю музыку композитора С.В. Рахманинова.

Всем известно, что работа с детьми – достаточно сложная работа. Кроме того  она предполагает ещё и общение с родителями учеников, в наше время это тоже непростой вопрос.  Что Вы считаете самым сложным в  своей работе?

 Сложности есть в каждой работе, но я от своей работы получаю внутреннее удовлетворение, и к тому же, она служит  мне неким толчком к творческой энергии.  На уроках с ребятами мы не только поём, мы разыгрываем различные сценки, ставим  интересные постановки, чаще всего театрализованные и костюмированные. В процессе этого у меня рождаются новые сюжеты, которые потом хочется поскорее претворить в жизнь.  Новые интересные идеи приходят ко мне даже ночью, и мне не терпится воплотить их в жизнь, как можно скорее.  Совсем  недавно я создала, разработала  и воплотила в жизнь проект  «Музыкальное лото».  Для этого я всё продумывала и делала сама, своими руками, ничего не было взято из интернета, даже сама идея принадлежит мне.  Кроме того я ещё являюсь руководителем ТО «Радуга», оно  создано на базе нашей школы. Я продолжила дело Л.П. Алфёровой, она создала фольклорный ансамбль «Радуга», и в 2012 году пригласила меня  её заменить.  С тех пор в свободное от работы время я продолжаю её дело. Старший ансамбль, это девочки с 5 по 11 класс, собираются у меня в кабинете, все они любят петь, мы музицируем, устраиваем девичьи посиделки с чаепитием, с интересными разговорами.  Вместе готовим музыкальные программы на все праздники, их в учебном году достаточно много. На Масленицу готовим весеннюю программу и ходим с колядками по младшим классам,  на 9 мая устраиваем костюмированные тематические выступления, поём песни Великой отечественной войны. Я много времени провожу со своим классом, недавно мы все вместе плавали на теплоходе по Волге. Накануне учебного года я провела квест 12 записок «Прощай лето».  Ребята увлечённо разгадывали ребусы, выполняли  разные игровые задания. Вообще мы очень интересно, познавательно  и весело проводим время вместе с ребятами. Во многом мне помогают их родители. Многие из них охотно вливаются в  школьную жизнь своих детей, помогают мне в оформлении кабинета. Это, несомненно, радует и меня и детей тоже.  Ребята с удовольствием прибегают в кабинет на большой перемене, пьют чай с баранками и печенюшками, весело общаются.

Светлана Вячеславовна, у Вас такая насыщенная жизнь, Вы столько сил и энергии отдаёте  своим ученикам, как Вы расслабляетесь после трудового дня?
Я уже говорила, что я люблю детей, люблю свою работу, поэтому сильной усталости от общения с ними не испытываю.  А ещё я люблю театры, и когда появляется возможность, обязательно их посещаю. В театре мне нравится всё, сама атмосфера, запах кулис, творческая обстановка, многое из репертуара, есть и свои любимые актёры. Кроме того я люблю путешествовать, охотно езжу по миру и по нашей стране тоже. Меня увлекает творческая жизнь и я, пребывая в ней, чувствую себя на своём месте. Люблю общаться с творческими людьми,  они есть и в нашем городе, и время от времени   мы общаемся. Мне это тоже доставляет  немалое удовольствие. Словом, моя жизнь кипит, постоянно наполняется новыми идеями, и я стараюсь воплотить их в школьную жизнь, чтобы сделать её интересной, и познавательной. Стараюсь привить  ребятам любовь к творчеству, к прекрасному, разбудить в них эстетические чувства. Увлечь их музыкой, открыть перед ними удивительный мир творчества. Мир творчества - это отдельная планета! Планета увлекательная, наполненная музыкой, живописью, поэзией. И хорошо, когда дети знакомятся с ней с первых дней пребывания в школе. Это обогащает жизнь, делает её более интересной и наполненной прекрасным.
 

Авторы:
Любовь Майорова

 