Шамшина С.В. - старшая медсестра ГАУЗ МО Дубненской стоматологической поликлиники

Светлана Валентиновна, почему Вы выбрали профессию медсестры?

Моя мама всегда хотела быть медсестрой, она мне и посоветовала выбрать именно эту специальность. Можно сказать, я осуществила её мечту.

Расскажите о своей работе, о её сложностях.

Моя работа совсем не простая, она очень ответственная. Здесь нужны собранность, самоотдача и многое, многое другое. Я ежедневно осуществляю контроль за соблюдением СанПина. Занимаюсь своевременным обеспечением поликлиники лекарственными препаратами. Поликлиника у нас состоит из трёх отделений. Одно находится на Флёрова и два на левом берегу. Надо быть постоянно в курсе текущих дел и проблем всех трёх отделений. В круг моих обязанностей также входит обеспечение штатного расписания работников поликлиники. На каждого врача полагается одна медсестра, они должны ежедневно работать в тандеме. Но в жизни не всегда это получается. Кто-то уходит в отпуск, кто-то на больничный, у кого-то срочные семейные обстоятельства, и я стараюсь сделать перестановку кадров без ущерба для рабочего процесса. Вообще работа с людьми считается самой сложной. К каждому необходимо иметь подход, быть коммуникабельной, обладать навыками психолога. По-другому в коллективе работать сложно. Я стараюсь, чтобы у нас всем работалось комфортно и спокойно. Также в мою обязанность входить обеспечение работников поликлиники средствами индивидуальной защиты (перчатки, маски, халаты). Осуществляю контроль за работой клининговой компании, её сотрудники занимаются у нас уборкой помещений. Проверяю качество их работы, наличие и применение дезинфицирующих средств.

Кто поставляет в поликлинику лекарственные препараты?

Мы проводим котировку и компания, которая её выигрывает, делает нам поставки необходимых препаратов. Я контролирую наличие сертификата у этой компании, слежу за целостностью упаковок, в которых препараты к нам поступают, за сроками их годности и условиями их хранения. Осуществляю текущий контроль сроков годности тех препаратов, с которыми ежедневно работают врачи. Моя работа очень ответственная и требует большой внутренней самодисциплины. Без этого никак нельзя, особенно в медицине. Вообще работу свою я люблю и работаю с удовольствием. Когда к нам приходят медсестры сразу после окончания училища, я передаю им свой опыт. В то время, когда я оканчивала училище, мы имели более глубокие знания в медицине, чем те, кто оканчивает училища в наше время. Подготовка у нас была более серьёзная и спрашивали с нас, видимо, больше и строже. На сегодняшний день в нашей поликлинике работают 20 медсестёр и 10 человек уборщиц служебных помещений.

Как стерилизуется стоматологический инструмент?

К этому вопросу медсёстры относятся очень ответственно, и этот процесс я тоже контролирую. Сначала весь инструмент замачивается в дез. растворе, потом он проходит предстерилизационную очистку, дальше промывается сначала проточной а потом дистиллированной водой, затем идёт сушка и далее инструмент стерилизуется в сухожарах в течении часа при температуре 120 градусов. Для стерилизации ваты, ватных валиков, боров, игл для обработки каналов, наконечников используются автоклавы. Каждые полгода берутся смывы по программе производственного контроля. Так что у нас врачи работают только стерильными инструментами. Контроль за этим ведётся очень строгий.

Скажите, пожалуйста, в выходные дни дубненцы могут получить необходимую медпомощь?

Да, по субботам всегда работают врачи по всем трём адресам. На левом берегу работают хирург, терапевт и кроме того на базе поликлинике ведётся платный приём. Врачи работают с 9.00 до 14.00. В других отделениях работает по одному врачу.

Как Вы снимаете напряжение после трудового дня?

Я занимаюсь дачей. Это у меня любимый вид отдыха. Люблю выращивать и собирать урожай. Люблю заниматься разными консервациями. За этим занятием я отдыхаю. Много время провожу с внучкой. Дети наша радость.

