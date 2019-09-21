«РЖД» и «Россети» являются крупнейшими заказчиками продукции резидента ОЭЗ «Дубна»

На территории особой экономической зоны «Дубна» предприятие инвестора ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» осуществляет полный цикл производства сложной преобразовательной техники. Это, в том числе, преобразователи напряжения зарядно-подзарядные серии ПНЗП-М «Дубна», которые широко применяются в нефтегазовой сфере, химической, металлургической и горнодобывающей промышленности, электроэнергетике, транспорте и станкостроении.

Системы оперативного постоянного тока производства компании «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» являются одними из самых востребованных отечественными потребителями. Заказчики резидента подмосковной ОЭЗ, а сегодня потребителями устройств серии ПНЗП-М «Дубна» являются более сотни крупнейших российских компаний, отмечают не только ценовые, но в первую очередь качественные конкурентные преимущества продукции, выпускаемой предприятием, а также оптимальные схемы гарантийного и постгарантийного обслуживания.

Только для ОАО «Российские железные дороги» в текущем году резидент подмосковной ОЭЗ уже поставил более 60 устройств ПНЗП-М «Дубна». География поставок данного оборудования сегодня охватывает практически все регионы России и целый ряд стран ближнего зарубежья. Также недавно поступило письмо, содержащее положительный отзыв об эксплуатации данного оборудования от одной из дочерних компаний ПАО «Россети» - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго». В нем, в частности, отмечено, что оборудование показало высокую надежность и подтверждает все заявленные технические характеристики. Заказчик выражает благодарность за оперативное оказание производителем технической и информационной поддержки по вопросам его эксплуатации.

- Компания, в которой сегодня трудятся около 250 высококвалифицированных специалистов, постоянно развивается, модернизирует собственное оборудование, которое поставляется на сотни важных для страны объектов производства и промышленности, сохраняя их бесперебойное электроснабжение», - прокомментировал деятельность резидента ОЭЗ заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что зачастую требования клиентов компании касаются не только минимальных сроков производства и поставок оборудования. Для многих сложных объектов оно изготавливается по индивидуальным заказам, но с четким соблюдением стандартных технических решений.