«РЖД» и «Россети» являются крупнейшими заказчиками продукции резидента ОЭЗ «Дубна»

Наука и Бизнес     4     сб, 21.09.2019 - 10:17
Системы оперативного постоянного тока производства резидента ОЭЗ «Дубна» компании «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» являются одними из самых востребованных отечественными потребителями. География поставок оборудования охватывает практически все регионы России.

На территории особой экономической зоны «Дубна» предприятие инвестора ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» осуществляет полный цикл производства сложной преобразовательной техники. Это, в том числе, преобразователи напряжения зарядно-подзарядные серии ПНЗП-М «Дубна», которые широко применяются в нефтегазовой сфере, химической, металлургической и горнодобывающей промышленности, электроэнергетике, транспорте и станкостроении.

Системы оперативного постоянного тока производства компании «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» являются одними из самых востребованных отечественными потребителями. Заказчики резидента подмосковной ОЭЗ, а сегодня потребителями устройств серии ПНЗП-М «Дубна» являются более сотни крупнейших российских компаний, отмечают не только ценовые, но в первую очередь качественные конкурентные преимущества продукции, выпускаемой предприятием, а также оптимальные схемы гарантийного и постгарантийного обслуживания.

Только для ОАО «Российские железные дороги» в текущем году резидент подмосковной ОЭЗ уже поставил более 60 устройств ПНЗП-М «Дубна». География поставок данного оборудования сегодня охватывает практически все регионы России и целый ряд стран ближнего зарубежья.  Также недавно поступило письмо, содержащее положительный отзыв об эксплуатации данного оборудования от одной из дочерних компаний ПАО «Россети» - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго». В нем, в частности, отмечено, что оборудование показало высокую надежность и подтверждает все заявленные технические характеристики. Заказчик выражает благодарность за оперативное оказание производителем технической и информационной поддержки по вопросам его эксплуатации.

- Компания, в которой сегодня трудятся около 250 высококвалифицированных специалистов, постоянно развивается, модернизирует собственное оборудование, которое поставляется на сотни важных для страны объектов производства и промышленности, сохраняя их бесперебойное электроснабжение», - прокомментировал деятельность резидента ОЭЗ  заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. 

Он добавил, что зачастую требования клиентов компании касаются не только минимальных сроков производства и поставок оборудования. Для многих сложных объектов оно изготавливается по индивидуальным заказам, но с четким соблюдением стандартных технических решений.

Авторы:
Жукова Светлана, менеджер отдела маркетинга и PR АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна"

 