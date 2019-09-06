Резидент ОЭЗ «Дубна» приглашает к сотрудничеству региональных партнеров

Дилерская программа резидента особой экономической зоны «Дубна» компании «ВестМедГрупп» рассчитана на коммерческие организации любой формы собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих поставку медицинского оборудования, а также ведущих деятельность в сфере проектирования, строительства и реконструкции, инженерного оснащения объектов здравоохранения на территории Российской Федерации, Таможенного союза ЕАЭС, стран бывшего СНГ и Ближнего Востока.

Для того, чтобы стать дилером, необходимо соответствовать критериям, которые смогут гарантировать высокий уровень обслуживания клиентов. Поэтому особое внимание резидент ОЭЗ «Дубна» уделяет обучению сотрудников компаний-партнеров и их представителей по применению и продажам продукции CADUCEUS.

Вместе со статусом партнера «ВестМедГрупп» компании, решившие принять участие в реализации дилерской программы, получат возможность создать высокодоходный бизнес с правом эксклюзивного представления продукции в своем регионе. Приоритет российских товаров, работ и услуг перед иностранными обеспечит им преференции при участии в государственных закупках, что исключит возможность демпинга и повысит объем заказов.

Инновационное медицинское оборудование CADUCEUS отечественного производства на сегодняшний день представлено настенными и потолочными медицинскими консолями, устройствами контроля за давлением медгазов, вакуумными и компрессорными установками.

- Применение современных технических решений при разработке оборудования для оснащения учреждений здравоохранения позволяет нам производить продукцию, которая не только обеспечивает безопасность и удобство в использовании для медицинского персонала, но и создает комфортные условия для пациентов, - рассказывает генеральный директор ООО «ВестМедГрупп» Александр Шондин. - Большое количество модификаций позволяет оптимально подобрать медицинское оборудование для лечебно-профилактических учреждений любого профиля, а гарантированно повышенный срок эксплуатации обеспечивает его долгосрочную и бесперебойную работу. Сегодня наши специалисты разрабатывают новинки, которые дополнят семейство бренда CADUCEUS. В настоящее время мы проводим пилотные испытания образцов продукции и после получения необходимой разрешительной документации представим ее широкой общественности.

Реализуя инновационную, востребованную и надежную продукцию CADUCEUS, партнеры резидента ОЭЗ «Дубна» гарантированно получат индивидуальные условия по ценообразованию, оплате и поставкам, а также всю необходимую техническую, информационную и маркетинговую поддержку. Подробная информация об условиях сотрудничества размещена на официальном сайте «ВестМедГрупп».