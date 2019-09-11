Региональным партнерам продемонстрировали мощности завода «Эйлитон»

Цель визита в Дубну делегации партнеров Группы компаний ЮНИМЕД, в которую входит резидент ОЭЗ «Дубна» предприятие «Эйлитон», - продемонстрировать высокотехнологичное российское производство медицинских изделий, а также обсудить актуальные вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Увидеть собственными глазами современные цеха завода, обеспечивающего качественной продукцией отечественные медицинские учреждения, изъявили желание 43 представителя региональных компаний-партнеров. Это, в основном, высший руководящий состав, а также менеджеры по лабораторным направлениям и специалисты службы продвижения.

- Все члены делегации являются участниками форума и крупнейшей международной выставки медицинского оборудования «Лабораторный город», а также нашими давними партнерами-дистрибьютерами, - говорит заместитель генерального директора ООО «Юнимед-менеджмент» Владимир Белай. - «Эйлитон» будет демонстрировать на выставке свои изделия, и наши партнеры специально приехали на день раньше, чтобы увидеть производство и обсудить варианты расширения сотрудничества.

Большую делегацию гостей разделили на две группы, чтобы, пока одни знакомятся с заводом, другие могли больше узнать о территории, на которой он расположен, а также иных проектах резидентов ОЭЗ «Дубна» в сфере медицины. Сегодня данное направление насчитывает 32 компании, заинтересованных разрабатывать и производить продукцию в комфортных условиях особой экономической зоны. На выставке проектов в Конгресс-центре об изделиях и преимуществах для инвесторов гостям рассказал начальник отдела по привлечению резидентов АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Денис Иванов. Особый акцент он сделал на том, что технико-внедренческая зона имеет всю необходимую для компаний инфраструктуру, а гарантированные им преимущества в реализации проектов и льготный режим останутся прежними даже в случае изменения законодательства.

Компания «Крыммедреагент» сотрудничает с «Эйлитон» с момента включения Крыма в состав России. Ее генеральный директор Олег Ачкасов говорит, что системы забора крови в медицинских учреждениях полуострова пользуются особым спросом. Теперь, когда познакомился не только с технологическим процессом, но и условиями работы резидента, он еще больше уверен в качестве продукции:

- Из того, что мы узнали об ОЭЗ, понятно, что Дубна привлекает компании, которые заинтересованы в комфортной инфраструктуре для запуска собственного производства. Для этого здесь созданы все условия: пониженные ставки налогов, готовые помещения, собственный таможенный терминал. Думаю, что «Эйлитон», начав производство с небольших партий вакуумных пробирок на арендованных площадях, имел хорошие возможности масштабировать свой бизнес и построить большой современный завод.

С этим мнением согласна Гульгена Гадиева, возглавляющая медицинскую торговую компанию «Пульс» в Казани (Татарстан), которая сотрудничает с дубненским инвестором уже более пяти лет. Она обратила внимание на то, что преференции резидента ОЭЗ снижают конечную стоимость продукции для потребителя, поэтому продаваемые компанией вакуумные пробирки и мочевые анализаторы конкурентоспособны по цене и распространяются лучше.

- Для нас, как дистрибьютера, очень важно качество изделий, которые реализуем, а продукция «Эйлитон» не имеет нареканий от потребителей, - говорит генеральный директор ООО «Биохиммед» Вероника Шумигай. - Кроме того, здесь серьезно занимаются пластиком, который также устраивает нас по качеству. Поэтому, например, совсем недавно с изделиями подмосковного завода мы выиграли большой аукцион в Крыму. Эту продукцию успешно реализуем в Волгограде, Астрахани, Осетии. Обязательно продолжим сотрудничество.

Экскурсию по заводу для гостей провел генеральный директор ООО «Юнимед-менеджмент» Александр Шибанов. Из действующего на данный момент высокотехнологичного оборудования здесь две уникальных автоматизированных линии по производству вакуумных пробирок для забора крови, пять установок по выпуску микрокапиллярных пробирок и две установки по напылению капилляров для микропробирок. В самое ближайшее время планируется провести наладку и запуск еще двух линий - по производству вакуумных пробирок, а также игл для них.

Александр Шибанов рассказал о системах контроля качества продукции, реализации проекта в условиях ОЭЗ, насколько это выгодно для производителей, о планах предприятия:

- С выходом завода на полную мощность уже в середине следующего года мы намерены занять более половины отечественного рынка данной продукции, изменив, таким образом, процентное соотношение отечественных медицинских изделий к импортным. Планируем выпускать до 170 миллионов вакуумных, 65 миллионов капиллярных пробирок, 100 миллионов игл для вакуумных пробирок в год, а также увеличить производство реагентов для гематологических анализаторов крови. Сейчас предприятию нужны опытные продавцы продукции, поэтому мы открыто говорим партнерам о возможностях, демонстрируем оборудование, чтобы они были уверены в перспективах завода.

Перспективы предприятия гости оценили высоко. Например, коммерческий директор ООО «ВитаЛабСервис» Алена Лаверженцева подтверждает намерения продолжить взаимовыгодное сотрудничество, более активно рекомендовать изделия резидента ОЭЗ лечебным учреждениям Краснодарского края и Адыгеи. А ведущий менеджер ООО «ЛабМедТест» Степан Лавричев из Екатеринбурга утверждает, что современный завод не уступает передовым зарубежным, и полученная здесь информация поможет в распространении продукция «Эйлитон» на Урале, где она и сегодня востребована, несмотря на большую конкуренцию производителей из Китая и Кореи.