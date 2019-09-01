Работники «Мособлпожспас» спасли тонущего мужчину

Заместитель начальника поисково-спасательного отряда №31 Александр Проценко сообщил, что на единый номер экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о происшествии на воде. Со слов очевидцев, в воде находился мужчина, которому требовалась помощь.

«К приезду спасателей утопающий держался на плаву рядом с резиновой лодкой и находился в сознании, но говорить и двигаться от сильного переохлаждения не мог. Спасатели вытащили мужчину из воды, посадили в спасательную лодку и доставили на берег, где его ждала бригада скорой медицинской помощи», - уточнил Александр Проценко.

Спасатель также пояснил, что пострадавший решил переплыть на лодке Волгу с одного берега на другой, но не справился с управлением и упал в воду.