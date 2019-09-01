Работники «Мособлпожспас» спасли тонущего мужчину

Новости     28     вс, 01.09.2019 - 11:02
Спасатели поисково-спасательного отряда (ПСО) № 31 Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли тонущего мужчину. Инцидент произошел 27 августа в районе моста через реку Волгу в городском округе Дубна.

Заместитель начальника поисково-спасательного отряда №31 Александр Проценко сообщил, что на единый номер экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о происшествии на воде. Со слов очевидцев, в воде находился мужчина, которому требовалась помощь.

«К приезду спасателей утопающий держался на плаву рядом с резиновой лодкой и находился в сознании, но говорить и двигаться от сильного переохлаждения не мог. Спасатели вытащили мужчину из воды, посадили в спасательную лодку и доставили на берег, где его ждала бригада скорой медицинской помощи», - уточнил Александр Проценко.

Спасатель также пояснил, что пострадавший решил переплыть на лодке Волгу с одного берега на другой, но не справился с управлением и упал в воду.

«Мы подоспели вовремя, поскольку силы у мужчины были на исходе. После осмотра врачами скорой медицинской помощи выяснилось, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения», - заключил специалист.

Авторы:
ГУ МЧС России по МО

 

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