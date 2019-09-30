Пробег им академика Векслера в наукограде Дубна

Это уже 50-ое подобное мероприятие в городе. Дистанции для разных возрастных групп были установлены в 1, 4 и 8 километров.

Старт пробегу дал директор спорткомплекса ОИЯИ В.Н. Ломакин. По словам Владимира Николаевича в этом мероприятии приняли участие до 400 участников из Московской и других регионов России. Для спортсменов организаторы подготовили призы и подарки, горячий чай, замечательное выступление мастеров черлидинга и ничем незаменимое общение любителей бега.