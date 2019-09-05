Приём заявок продолжается!

Всем, кто увлечён живописью, музыкой, кто любит поэзию и пишет стихи напоминаем, что подтвердить своё участие в VIII «Есенинском празднике поэзии» можно до 30 сентября 2019 года включительно, отправив заявку:

На электронный адрес – bibl_dubna@mail.ru (с пометкой «заявка на VIII Есенинский праздник поэзии»);

(с пометкой «заявка на VIII Есенинский праздник поэзии»); Почтовым отправлением на адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3;

Принести заполненную заявку лично в «Дубненскую городскую Библиотеку семейного чтения» (г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3, 2 этаж).

Телефон для справок: 8 (49621) 3-34-59, 8 (49621) 3-09-48.

Заявку можно заполнить в библиотеке, скачать на сайте библиотеки в разделе «Есенинский праздник поэзии»: http://biblioteka-dubna.ru/eseninski-prazdnik-poezii.

Прослушивание номинантов (1 и 2 октября), а также выступление победителей, вручение подарков, дипломов и благодарностей (5 октября) будет проходить в 15:00 часов в «Дубненской городской Библиотеке семейного чтения» по адресу: г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3, второй этаж.

От каждого участника на конкурс принимается только одно произведение! При вынесении оценки работ и выступлений жюри учитывает соответствие тематике праздника, ОРИГИНАЛЬНОСТЬ, творческий подход, художественное мастерство.