Приглашаем на службу в полицию

Уважаемые жители и гости города!
ОМВД России по городскому округу Дубна приглашает на службу в органы внутренних дел на должности:
- Оперуполномоченных в уголовный розыск;
- Участковых уполномоченных полиции
- Полицейских патрульно-постовой службы и конвоя;
- Юрисконсультантов;
- Главного бухгалтера.
Требования к кандидатам
- возраст до 35 лет;
- гражданство РФ;
- категория здоровья «А», «Б» (по военному билету), пройдена служба в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- среднее «полное» общее образование, среднее профессиональное, высшее образование.
Гарантии:
- заработная плата от 45 тысяч рублей;
- предоставление общежития в г. Дубне;
- полный социальный пакет;
- страхование жизни;
- бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей;
- санаторно-курортное обслуживание.
По всем вопросам обращаться в отдел кадров ОМВД по адресу: г. Дубна, ул. Курчатова д.32, телефон: 8(496) - 214-65-62