Приглашаем на службу в полицию

Блог ОМВД     15     чт, 19.09.2019 - 18:23

Уважаемые жители и гости города!

ОМВД России по городскому округу Дубна приглашает на службу в органы внутренних дел на должности:

  • Оперуполномоченных в уголовный розыск;
  • Участковых уполномоченных полиции
  • Полицейских патрульно-постовой службы и конвоя;
  • Юрисконсультантов;
  •  Главного бухгалтера.

 

Требования к кандидатам

  • возраст до 35 лет;
  • гражданство РФ;
  • категория здоровья «А», «Б» (по военному билету), пройдена служба в Вооруженных Силах Российской Федерации;
  • среднее «полное» общее образование, среднее профессиональное, высшее образование.

 

Гарантии:

  • заработная плата от 45 тысяч рублей;
  • предоставление общежития в г. Дубне;
  • полный социальный пакет;
  • страхование жизни;
  • бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей;
  • санаторно-курортное обслуживание.

 

По всем вопросам обращаться в отдел кадров ОМВД по адресу: г. Дубна, ул. Курчатова д.32, телефон: 8(496) - 214-65-62

Авторы:
Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова

 