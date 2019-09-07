Праздник Знания от ТМПК по количеству гостей, энтузиазму устроителей и качеству проведения далеко опередил официоз День Города.
В общем, к палаткам было не протолкнуться, а к палатке ОИЯИ вообще безнадега - длиннее очередь была только за мороженым, куда я поставил племянницу и убежал поснимать пейзажи.
В Мамином Клубе на Наталью Мельничук нависло сразу стопицот детей и побазарить с любимой подругой не получилось.
Сектор 4x4 вот это праздник! Тут и друзья из Off Road Dubna и вообще всё наши люди. Спасибо компании ExMachine.
360 Дубна креативно подошли к теме с эмуляцией он-лайн режима съемки новостей. Порадовался за коллег.
Отдельно вставило то, что не было громкого тыц-тыца по всему раёну.
В общем, ребята из ТМПК - вам громкий и искренний сенкс! А всем участникам аналогично.
P.S. Племянница до мороженного так и не достоялась