Праздник Знания от ТМПК

В общем, к палаткам было не протолкнуться, а к палатке ОИЯИ вообще безнадега - длиннее очередь была только за мороженым, куда я поставил племянницу и убежал поснимать пейзажи.

В Мамином Клубе на Наталью Мельничук нависло сразу стопицот детей и побазарить с любимой подругой не получилось.