Праздник Страны Знаний

2 сентября с утра по всей стране в школах отшумели школьные линейки, учителям были подарены красивые, яркие букеты цветов, утихли первые восторги от встречи после долгой разлуки с одноклассниками, со своим уютным классом и партой. Но праздничное настроение не покинуло дубненских школьников. Куда же пойти после такого солнечного, радостного первого дня в новом учебном году?

Излюбленным местом для детворы Левобережья стала игровая площадка в Парке ветеранов. Но в этот день ребят там ждали не только привычные им уже аттракционы: тренажеры, стенки, горки. Совсем рядом расположилась Страна Знаний.

Сотрудники Муниципальной библиотеки Левобережья подарили юным посетителям парка настоящий праздник. Что за задорная музыка раздавалась из портативного музыкального центра! Любимые и хорошо знакомые детям и взрослым песенки из мультфильмов и детских фильмов времён советского детства. В них звучали доброта, веселье. Можно было подпевать и потанцевать под музыку, что некоторые с удовольствием и делали.

С 12.00 девочки и мальчики младшего школьного и дошкольного возраста, а также их родители активно принимали участие в подвижных играх, викторинах, мастер-классах по изготовлению бумажных поделок и выдуванию мыльных пузырей.

Никого не оставило равнодушным искусство пускания мыльных пузырей. Переливающиеся на солнце, маленькие и большие, они кружились в своём быстротечном танце по парку, вызывая восторг гуляющей публики. Чей получился больше, поди - угадай. Да и зачем, ведь истинные красота и радость они всегда общие. Если у кого не получалось с первого раза – библиотекари приходили на помощь. Игры легко видоизменялись и адаптировались под возраст и навыки юных участников.

Терпение и сноровка понадобились и тем, кто учился делать из бумаги фигурки разных животных. Разноцветные гусеницы, языкастые хамелеоны выходили из-под детских рук, как живые, каждый со своим почти лицом, отражающим характер и настроение юного мастера.

Нашлись желающие проверить свои знания в занимательных викторинах. Сказочная и мульт-викторины для самых младших, экологическая, географическая, о лесных и морских обитателях, городах и странах для настоящих знатоков природы и путешествий постарше. Вы думаете, что викторины – дело исключительно серьёзное? Ошибаетесь. Библиотекари могут проверить не только собственно знания, но и внимательность, сообразительность, гибкость мышления, чувство юмора. Смотрите, дети, не ведитесь на их уловки в, казалось бы, самых простых вопросах и загадках. Учитесь мыслить самостоятельно и логически. Иногда рифма и простота могут быть обманчивыми. Смеха и шуток хватало и здесь.

Праздник удался, всех обеспечил хорошим настроением и показал, как интересно и весело, с пользой можно провести досуг.