Поздравление губернатора

В университетском Дворце спорта «Олимп» состоялось торжественное мероприятие, на котором с приветственной речью выступил А.Ю. Воробьев. Он поздравил всех присутствующих с 25-летием, рассказал о важности миссии нашего университета, обратил внимание на высокие рейтинги вуза.

Шквал аплодисментов вызвали его слова о том, что уже в следующем году должно начаться строительство общежития для студентов.

Ректору университета Д.В. Фурсаеву была вручена Благодарность «за многолетнюю плодотворную деятельность, большой вклад в работу по подготовке высококвалифицированных специалистов, а также в связи с 25-летием со дня образования университета «Дубна».

Благодарности и Благодарственные письма Губернатора получили преподаватели университета. По окончании торжественной части состоялся концерт.