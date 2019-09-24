Порт в Кимрах может стать нигерийским

Среди активов МРП издание называет "Мостурфлот", "МРП-Танкер", порт Серпухов, порт Кимры, Московско-Окское речное пароходство, Международный московский яхтенный порт. Наиболее прибыльными и экономически привлекательными считают "Мостурфлот" и Международный московский яхтенный порт.

Совладелец Московского речного пароходства (МРП) Александр Плющенко решил продать свою долю на фоне убыточной программы по строительству танкеров. Речь идет о 33% голосующих акций, уточнил Плющенко в беседе с изданием. Еще 66% принадлежат совладельцу AEON Роману Троценко (российский Forbes в 2019 г. оценил его состояние в $1,6 млрд).

Троценко не готов выкупить долю Плющенко, поэтому переговоры о ее продаже ведутся на рынке. Основные спорные вопросы: цена строящегося круизного лайнера «Петр Великий» и убытки от танкерного проекта.

«Мы начинали программу, рассчитывая, что старый флот будет порезан, но этого не произошло,— пояснил Плющенко.— Проект остановили на седьмом танкере и выставили на продажу».

Продажа танкеров, по его словам, должна закрыть основной убыток предприятия. Бизнесмен также намерен продать непрофильные активы, в том числе офис на Ленинградском шоссе и порты Серпухов и Кимры.

Сейчас у нас около четырех-пяти активных покупателей, в том числе компания из Нигерии, рассказал господин Плющенко.

Источники сообщили изданию, что порты Серпухов и Кимры выставляют на продажу не в первый раз. Покупателей будет найти сложно из-за того, что это "низкомаржинальный, убыточный бизнес".

Московское речное пароходство основано в 1857 г. Предприятие перевозит грузы и пассажиров на внутренних водных путях. На балансе МРП более 150 единиц грузового и более 20 единиц пассажирского флота. В состав пароходства входит «Мостурфлот», «МРП-танкер», порт Серпухов, порт Кимры, Московско-Окское речное пароходство и Международный московский яхтенный порт.