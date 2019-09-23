Почему могут возрасти имущественные налоги

Почему в 2019 году может возрасти сумма налога по имущественным налогам?

Поскольку расчет налогов проводится исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы, определяемой на региональном и муниципальном уровне, причины изменения величины налогов в конкретной ситуации можно уточнить в налоговой инспекции или обратившись в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22). Существуют и общие основания для изменения налоговой нагрузки.

Транспортный налог. Рост налога может обуславливаться следующими причинами:

1) применение повышающих коэффициентов при расчете налога за легковые автомашины средней стоимостью от 3 млн. руб. согласно размещённому на сайте Минпромторга России Перечню легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей для налогового периода 2018 года;

2) наличие иных оснований (например, в результате перерасчета налога, утраты права на применение льготы, поступления уточненных сведений от регистрирующих органов и т.п.).

Земельный налог. Рост налога может обуславливаться следующими причинами:

1) изменение налоговых ставок и (или) отмена льгот, полномочия по установлению которых относятся к компетенции представительных органов муниципальных образований. С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России (http://www.nalog.ru/rn50/service/tax/);

2) изменением кадастровой стоимости земельного участка или переводом земельного участка из одной категории земель в другую, изменением вида разрешенного использования, уточнением площади земельного участка. Информацию о кадастровой стоимости можно получить на сайте Росреестра;

3) наличие иных оснований (например, в результате перерасчета налога, утраты права на применение льготы, поступления уточненных сведений от регистрирующих органов и т.п.).

Налог на имущество физических лиц. Рост налога может обуславливаться следующими причинами:

1) изменением кадастровой стоимости объекта недвижимости или изменением вида разрешенного использования, назначения объекта. Информацию о кадастровой стоимости можно получить на сайте Росреестра;

2) изменение налоговых ставок или отмена льгот, полномочия по установлению которых относятся к компетенции представительных органов муниципальных образований. С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России (http://www.nalog.ru/rn50/service/tax/).