Питание в школьных столовых

Школьное питание на сегодняшний день по-прежнему остаётся самой острой темой у всех родителей, чьи дети учатся в школах. Питание детей в школьных столовых это особая волнительная тема, и она часто вызывает не только вопросы, но и недовольства со стороны, как самих учащихся, так и их родителей. Всем давно известно, что полноценное питание в школах – это залог нормального умственного и физического развития ребёнка. Получая сбалансированное питание, ребёнок меньше устаёт, у него хорошая успеваемость, и он дольше остаётся работоспособным. Сегодня на наиболее часто задаваемые вопросы отвечает зав. производством гимназии №3 Коркодел Оксана Семёновна.

-Оксана Семёновна, к сожалению, не все ребята горят желанием посещать школьную столовую, и эта тема не раз поднималась родителями на городском независимом форуме. Именно поэтому я обратилась к Вам за разъяснением принципов работы школьной столовой. Что Вы можете сказать по этому поводу?

-Я давно работаю в этой сфере обслуживания, начинала с простых поваров, так что знаю всю эту работу очень хорошо и не понаслышке. Училась на повара при объединении «Дубна», там же сдавала на разряды. Сейчас работаю по шестому разряду уже более 15-ти лет. В гимназии я работаю второй год, до этого работала в детских садах. К работе отношусь с большой любовью. Мне нравится сам процесс приготовления пищи, мне приятно видеть улыбающиеся благодарные лица учеников и учителей. Это важно, когда твою работу оценивают по достоинству, когда она приносит людям радость. На нашем пищеблоке работают четыре повара и два кухонных работника. Коллектив я подбирала сама, поэтому мы работаем слаженно, хорошо понимаем друг друга. Так легче и приятнее работать, да и сами блюда бывают вкуснее, когда их готовят с душой и с улыбкой. Работа наша начинается в 6.30 утра, в 9.15 мы уже ждём младшие классы на первый завтрак. Обед начинается в 11.45, сначала приходят старшие классы, потом идут младшие. Столовая находится в рабочем режиме до 14 часов. Коллектив у нас хороший, дружный. Все девочки работящие, ответственные, отзывчивые.

Работаем мы по утверждённому десятидневному меню. Не готовим из полуфабрикатов, получаем все необходимые продукты и всё делаем сами. Чистим овощи, печём булочки, пропускаем через мясорубку мясо и рыбу, делаем фарш для котлет. Мясное блюдо бывает каждый день, кроме четверга, в этот день мы готовим рыбные блюда. В тот день, когда в меню нет бутербродов, дети получают фрукты: яблоки апельсины, бананы или мандарины. На сегодня в гимназии питаются более 60% учащихся. Многие ребята после окончания приёма пищи подходят к нам и благодарят за вкусно приготовленные обеды и завтраки. Это очень приятно.

-Оксана Семёновна, совсем недавно у Вас поменялась компания по организации питания. Что Вы можете сказать о новой компании? Какого качества к вам поступают продукты?

-На сегодняшний день организатором питания в нашей школе является ООО «Альянс» г. Реутов. Это крупная компания, которая обслуживает несколько городов Московской области. Могу сказать, что к организации школьного питания они подходят ответственно, ведут контроль за приготовлением пищи, хранением продуктов, использованием кухонного инвентаря по назначению. Благодаря этой компании у нас появилось новое оборудование и посуда. Всем известно, что питание в школах строго регламентируется санитарными правилами и нормами. Продукты, которые поступают к нам на пищеблок, соответствуют всем гигиеническим требованиям и сопровождаются документами, которые подтверждают их качество и безопасность. Руководство ООО « Альянс» и сотрудники этой компании, с кем мы работаем напрямую - люди ответственные. Все наши проблемы, возникающие в процессе работы, сразу же берутся ими на контроль и решаются в кратчайшие сроки.

И это не только моё мнение, но и моих коллег из других школ, которые обслуживает ООО «Альянс». Нет привычной волокиты, от наших проблем не отмахиваются, всё устраняется быстро и спокойно. Важно понимать, что движемся мы в одном направлении и к одним целям, чтобы наши дети получали качественное и вкусное питание. Меню в школах не только разнообразное, но и полезное. Это достигается путём использования широкого ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки. В рационе ежедневно присутствует мясо или рыба, молоко и молочные продукты, сливочное и растительное масло, хлеб и овощи. Супы готовятся на мясных и на овощных отварах. Мы предлагаем учащимся несколько первых блюд на любой вкус: традиционные щи и борщи, супы овощные, супы мясные, рассольник, супы с крупами, макаронными изделиями. Горячее питание у нас получают все учащиеся с первого по одиннадцатый класс. Мы применяем щадящие режимы приготовления пищи, такие как варка, запекание и тушение. Они направлены на максимальное сохранение питательных веществ и витаминов в пище. Жарение не допускается. У нас полностью исключены костные бульоны, уксусная кислота, маргарин и кулинарный жир. В приготовлении блюд мы используем только сливочное масло. У нас в школе организовано двухразовое питание исходя из норм суточного рациона. Контроль за нашей работой, за качеством готовой пищи, за соблюдением санитарных требований при изготовлении, а также бракераж готовой продукции осуществляют: директор и медработник школы, а также представители родительского комитета. Без бракеража реализация пищи детям не допускается.

Родители всегда могут прийти и увидеть чем кормят их детей, в каком помещении они обедают и завтракают. Персональная ответственность за соблюдением санитарных норм в школьной столовой, а также за организацию питания учащихся возлагается на директора школы и руководителя предприятия общественного питания, обслуживающего школу.

-Оксана Семёновна, понятно, что работа у вас ответственная, трудоёмкая, рабочий день загружен и рассчитан по минутам. Как Вы расслабляетесь после трудового дня?

-У меня и дома много работы, сейчас я занимаюсь строительством жилого дома недалеко от Дубны. Работы уже близки к завершению. У меня растут два внука. Старший ходит в третий класс, младшему три года. Занимаюсь с ними. На остальное времени уже не остаётся. Словом, вся моя жизнь в постоянном движении.