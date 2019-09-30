Питание в школьных столовых

Новости     43     пн, 30.09.2019 - 14:26
На наиболее часто задаваемые вопросы отвечает зав. производством гимназии №3 Коркодел Оксана Семёновна.

Школьное питание  на сегодняшний день по-прежнему остаётся самой острой темой у всех родителей, чьи дети учатся в школах. Питание детей в школьных столовых это особая волнительная тема, и она  часто вызывает не только вопросы, но и недовольства со стороны, как самих учащихся, так и их родителей. Всем давно известно, что полноценное питание в школах – это залог нормального умственного и физического развития ребёнка. Получая сбалансированное питание, ребёнок меньше устаёт, у него хорошая успеваемость, и он дольше остаётся работоспособным. Сегодня на  наиболее часто задаваемые вопросы отвечает  зав. производством  гимназии №3 Коркодел Оксана Семёновна.

 -Оксана Семёновна, к сожалению,  не все ребята  горят  желанием посещать школьную столовую, и эта тема не раз  поднималась родителями на городском независимом форуме. Именно поэтому  я обратилась к Вам за разъяснением принципов работы школьной столовой.   Что Вы можете сказать по этому поводу?

-Я давно работаю в этой сфере обслуживания, начинала с простых поваров, так что знаю всю эту работу очень хорошо и не понаслышке. Училась на повара при объединении «Дубна», там же сдавала на разряды. Сейчас  работаю по шестому разряду уже  более 15-ти лет. В гимназии я работаю второй год, до этого работала в детских садах.  К работе  отношусь с большой любовью. Мне нравится сам процесс приготовления пищи,   мне приятно  видеть улыбающиеся благодарные лица учеников и учителей.  Это важно, когда твою работу оценивают по достоинству, когда она приносит людям радость.   На нашем пищеблоке работают четыре повара и два кухонных работника. Коллектив я подбирала сама, поэтому мы работаем слаженно, хорошо понимаем друг друга. Так легче и приятнее работать, да и сами блюда бывают вкуснее, когда их готовят с душой и с улыбкой. Работа наша начинается в 6.30 утра, в 9.15 мы уже ждём  младшие  классы на первый завтрак. Обед начинается в 11.45, сначала приходят старшие классы, потом идут младшие. Столовая  находится в рабочем режиме до 14 часов. Коллектив у нас хороший, дружный. Все девочки работящие, ответственные, отзывчивые.
Работаем мы по утверждённому десятидневному меню. Не готовим из полуфабрикатов, получаем все необходимые продукты и всё делаем сами. Чистим овощи, печём булочки, пропускаем через мясорубку мясо и рыбу, делаем фарш для котлет. Мясное блюдо бывает каждый день, кроме четверга, в этот день мы готовим рыбные блюда. В тот день, когда в меню нет бутербродов, дети получают фрукты: яблоки апельсины, бананы или мандарины. На  сегодня в  гимназии  питаются более 60% учащихся. Многие ребята после окончания приёма пищи подходят к нам и благодарят за вкусно приготовленные обеды и завтраки. Это очень приятно.

-Оксана Семёновна, совсем недавно у Вас поменялась компания по организации питания. Что Вы можете  сказать о новой компании? Какого качества к вам поступают продукты?

-На сегодняшний день организатором питания в нашей школе является  ООО «Альянс» г. Реутов. Это крупная компания, которая обслуживает несколько городов Московской области. Могу сказать, что к организации школьного питания они подходят ответственно, ведут контроль за приготовлением пищи, хранением продуктов, использованием кухонного инвентаря по назначению. Благодаря этой компании у нас появилось новое оборудование и посуда. Всем известно, что питание в школах строго регламентируется санитарными правилами и нормами. Продукты, которые поступают к нам на пищеблок,  соответствуют всем гигиеническим требованиям и сопровождаются документами, которые подтверждают их качество и безопасность.  Руководство ООО « Альянс»  и сотрудники этой компании, с кем мы работаем напрямую - люди ответственные. Все наши проблемы, возникающие в процессе работы, сразу же берутся  ими на контроль и решаются в кратчайшие сроки.

И это не только моё мнение, но и моих коллег из других школ, которые обслуживает   ООО «Альянс». Нет привычной волокиты, от наших проблем не отмахиваются, всё устраняется быстро и спокойно. Важно понимать, что движемся мы в одном направлении и к одним целям, чтобы наши дети получали качественное и вкусное питание. Меню в школах  не только разнообразное, но и полезное. Это достигается путём использования широкого ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки. В рационе ежедневно присутствует мясо или рыба, молоко и молочные продукты, сливочное и растительное масло, хлеб и овощи.  Супы готовятся на мясных и на овощных отварах.  Мы предлагаем учащимся  несколько первых блюд на любой вкус: традиционные щи и борщи, супы овощные, супы мясные, рассольник, супы с крупами, макаронными изделиями. Горячее питание у нас получают все учащиеся с первого по одиннадцатый класс. Мы применяем щадящие режимы приготовления пищи, такие как варка, запекание и тушение. Они направлены на максимальное сохранение питательных веществ и витаминов в пище. Жарение не допускается. У нас полностью исключены костные бульоны, уксусная кислота, маргарин и кулинарный жир.  В  приготовлении блюд мы используем только сливочное масло. У нас в школе организовано двухразовое питание исходя из норм суточного рациона. Контроль за нашей работой, за качеством готовой пищи, за соблюдением санитарных требований при изготовлении, а также бракераж готовой продукции осуществляют: директор и медработник школы, а также  представители родительского комитета. Без бракеража реализация пищи детям не допускается.

Родители всегда могут прийти и увидеть чем кормят их детей, в каком помещении они обедают и завтракают. Персональная ответственность за соблюдением санитарных норм в школьной столовой, а также за организацию питания учащихся возлагается на директора школы и руководителя предприятия общественного питания, обслуживающего школу.

 -Оксана Семёновна, понятно, что работа у вас ответственная,  трудоёмкая, рабочий день загружен и рассчитан по минутам. Как Вы расслабляетесь после трудового дня?

-У меня и дома много работы,  сейчас я занимаюсь строительством  жилого дома недалеко от Дубны. Работы уже близки к завершению. У меня  растут  два внука. Старший ходит в третий класс, младшему три года. Занимаюсь с ними. На остальное времени уже не остаётся. Словом, вся моя жизнь в постоянном движении.

Авторы:
Любовь Майорова