Первая система российского производства для взятия венозной крови появится в лабораториях

Иглы и держатели – неотъемлемая часть вакуумной системы для взятия венозной крови. Их первым производителем в России станет резидент особой экономической зоны «Дубна» компания ООО «Эйлитон», которая также первой в стране запустила производство вакуумных пробирок для взятия венозной крови Univac.

- Системы для взятия крови – стратегически важные для отечественного здравоохранения медицинские изделия, - рассказывает предысторию появления нового продукта генеральный директор ООО «Эйлитон» Александр Шибанов. - Понимая это, еще в начале 2000-х годов мы начали заниматься разработкой оборудования для производства этих изделий. Сначала были разработаны автоматизированные установки для производства пробирок с антикоагулянтом для взятия капиллярной крови Юнивет, начался их серийный выпуск. И сегодня на нашем предприятии в Дубне производится уже 65 миллионов штук таких микропробирок в год.

На этом разработчики не остановились. По словам Александра Шибанова, через какое-то время в компании перешли к решению более сложной задачи - организации производства вакуумных пробирок, и был налажен серийный выпуск пробирок Univac. На данный момент каждое десятое лечебно-профилактическое учреждение в стране ежедневно использует в своей работе пробирки Univac, качество которых соответствует лучшим мировым аналогам, а цена существенно доступнее.

На предприятии четко понимают, что следующим этапом должно стать собственное производство игл и держателей для вакуумных пробирок, без которых система для взятия венозной крови является неполной. В этом году для этих целей у одного из ведущих мировых производителей была приобретена и установлена полностью автоматизированная линия для выпуска этих изделий. Производственные мощности линии 100 миллионов игл и держателей в год. Теперь первостепенная задача компании - получить на продукцию регистрационное удостоверение Росздравнадзора и начать поставлять ее в российские лечебно-профилактические учреждения. Технические испытания успешно завершены, результатов следующих ждут и на подмосковном заводе, и потребители.