Парня госпитализировали с ножевым ранением груди после ссоры в Дубне

С фотоаппаратами дубненец Андрей Олонцев не расстается с детства. Камера была и до сих пор остается незаменимым спутником. Чаще всего в ее объектив попадают красивые пейзажи, интересные представители флоры и фауны, а также небо. Несколько своих работ подмосковный фотохудожник отправил на международный конкурс 35AWARDS и попал в топ-100 фотографов планеты.