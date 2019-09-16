Осенние старты в Дубне

В истории Дубны много страниц, которыми мы, не без основания, можем гордиться. Часть из этих страниц повествует о спортивных событиях на местном уровне, о победах наших спортсменов в турнирах регионального, всероссийского и международного уровня, проведённых, в том числе, и на спортивных площадках нашего города.

О ближайших календарных соревнованиях в Дубне на встрече с представителями СМИ говорили начальник управления физкультуры и спорта администрации города Г.А. Минаев и директор спорткомплекса ОИЯИ В.Н. Ломакин.

Главным спортивным событием года Геннадий Минаев назвал «Кросс нации», который проходит во всех регионах России с 2004 года. В Дубне, напомним, предыдущее подобное мероприятие проходило в 2008 году.

В каждом регионе нашей страны определено центральное место старта. В 2019 году в Московской области таким местом стал наукоград Дубна. Таким образом, спортсмены со всей Московской области в 12:00 часов стартуют в нашем городе.

В прошлые годы маршрут проходил по проспекту Боголюбова. В этом году спортсмены побегут от стадиона «Волна» к водному стадиону им. Нехаевского. На 12 сентября регистрацию прошли около тысячи дубненских спортсменов. Общее число участников «Кросса нации» в Дубне составит, как предполагают организаторы, около пяти тысяч. Дистанция от 1 до 8 км.

Минспорта России подготовил для спортсменов призы и номера. Активное участие в проведении этого мероприятия принимает администрация города, все градообразующие предприятия, управление народного образования, спортивная общественность. Всем участникам соревнований будут вручены награды, футболки, сувениры. В месте старта установят сцену, на которой пройдёт развлекательная программа. В настоящее время идёт активный набор волонтёров, которых обеспечат кепками и ветровками.

Владимир Ломакин напомнил дубненцам, что на 28 - 29 сентября намечен турнир тяжелоатлетов памяти нашего замечательного спортсмена и тренера Ю.В. Маслобоева. Организаторы ждут в Дубне сильнейших штангистов Московской области и других регионов России.

По счёту 50-ый, ставший традиционным пробег им. Векслера пройдёт 29 сентября по улице Векслера. Дистанции - 1, 4, 8 километров. Организаторы надеются собрать на это мероприятие до 300 участников, которым подготовлены призы и памятные значки. Старт в 11:00 для малышей, в 11:30 для взрослых.

Дирекцией ОИЯИ выделены средства на ремонт своих ведомственных спортсооружений. К 50-летию бассейна «Архимед» в следующем году, здесь запланированы ремонтные работы.

На стадион «Наука» поступило оборудование уличных силовых тренажеров для воркаута, над которым, как отметил Владимир Ломакин, до начала ввода в эксплуатацию придётся основательно потрудиться.

Какая бы ни была за нашим окном погода, каждый сезон в Дубне можно смело называть спортивным.