ОПЛАЧИВАЙТЕ ШТРАФЫ ВОВРЕМЯ

ОМВД России по городскому округу Дубна информирует о том, что в соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях «Исполнение постановления о наложении административного штрафа» административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченном к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

По истечении указанного срока и при отсутствии документа, подтверждающего факт оплаты штрафа и информации об уплате штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, должностное лицо, вынесшее постановление, направляет второй экземпляр постановления в службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства и принудительного взыскания штрафа.

Кроме того, на лицо, не оплатившее штраф в установленный законом срок, составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КРФоАП «Уклонение от исполнения административного наказания», по результатам рассмотрения которого судья принимает решение о наложении административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо о административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Уважаемые граждане! Напоминаем вам, что для оплаты административного штрафа вы можете воспользоваться соответствующим сервисом на портале Гос.услуг https://www.gosuslugi.ru/pay. Сайт Гос.услуг позволяет экономить ваше время, оплачивая санкции с мобильного телефона или компьютера в любое удобное время.