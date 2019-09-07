Опечаточка вышла

Березняк стал не Александром Яковлевичем, а абстрактным "Д. Я." Справедливости ради, директор школы Александр Руденко сам был удивлен сим обстоятельством:

– Сейчас идет работа над передачей памятника в собственность муниципалитета, после этого мы как можно быстрее заменим эту табличку, – подчеркнул он.