Опечаточка вышла

1 сентября в школе №1 имени Александра Яковлевича Березняка установили памятник летчику-испытателю Григорию Бахчиванджи, совершившему первый полет на ракетном истребителе БИ-1, сконструированном Березняком. Однако радость от торжественного события омрачилась досадной опечаткой на памятной доске.
Березняк стал не Александром Яковлевичем, а абстрактным "Д. Я." Справедливости ради, директор школы Александр Руденко сам был удивлен сим обстоятельством:
– Сейчас идет работа над передачей памятника в собственность муниципалитета, после этого мы как можно быстрее заменим эту табличку, – подчеркнул он.