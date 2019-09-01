Новая детская площадка на ул. Тверской

Первые маленькие посетители с самого утра осваивают разные игровые элементы. Игрового оборудования установлено много, у малышей просто глаза разбегаются. Неугомонной обрадованной ребятне хочется поиграть и тут, и там. Вокруг всё новое, красивое, незнакомое. Довольные родители тоже улыбаются и говорят, что игровой комплекс им очень нравится, и они рады, что он появился в их дворе. Действительно, совсем недавно ещё пустой неухоженный двор сегодня резко преобразился, стал интереснее, опрятнее, наряднее. Однако многие сожалеют о том, что старая площадка была значительно больше по площади, чем новая. На старой ребятне можно было вдоволь, и напрыгаться, и набегаться. Сейчас же на этой, ранее отведённой для детей большой площади, установили новый детский комплекс, и при этом уменьшили территорию, установив заборчик не на старые места. Точно уж не побегаешь, не задев кого-то и не столкнувшись. Кроме того справа, в виде небольшого кармана, выделено место для песочницы, так вот там деткам непросто даже разойтись потому, что очень близко к ней установлен ограждающий заборчик. Проходик настолько узенький, что он больше напоминает собой лаз, нежели проход, по которому будут ходить и бегать дети. А главное значительно уменьшать размеры самой площадки, создавая подобный карман, никакой необходимости не было. Та часть земли, на которой теперь установлена песочница, осталась в своём первозданном виде, т.е. без мягкого покрытия, и заборчик вполне можно было установить на прежнем месте, где он и стоял ранее. Теперь же из-за уменьшения территории детской площадки там образовался пустой земельный квадрат, кстати, совсем немалый. Естественно он будет зарастать травой, которую нужно будет ежегодно косить. Понятно, что новая площадка устанавливалась по индивидуально заданным размерам, но даже со стороны видно, что уменьшение её размера в месте, где установлена песочница, плохо продуманное решение. Вернее оно, конечно, продумано и привязано, но к другой территории, где для песочницы явно не хватало места.

Однако дело сделано, площадка установлена и смотрится красиво. Радостные детские голоса вносят свой колорит в солнечную атмосферу первого осеннего дня. На дворе сентябрь со своей неповторимой красотой. Стоят тёплые осенние деньки. К нам пришло настоящее бабье лето. Сколько оно будет нас радовать своим теплом вопрос риторический. Но хотелось бы, чтобы тёплые деньки постояли подольше. Улицы Дубны настойчиво наполняются новыми ароматами, из садов вкусно потягивает дымком от костров. Огородники и садоводы приступили к уборке своих соток.

Сентябрь… снова птицы потянулись на юг. Уже всё реже слышны их голоса по утрам. Но солнце просыпается и сразу радует своим теплом. Здравствуй, златокудрая осень! Вот ты и пришла, чтобы вновь удивлять нас своей красотой.

