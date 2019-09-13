На школьной волне

Тогда основной заботой родителей были покупка школьной формы, портфеля, который, кстати, покупался заново практически каждый год, т.к. стоил по тем временам совсем недорого, и приобретение необходимых школьных принадлежностей, которых, к слову сказать, тоже требовалось не так много. Так что собрать ребёнка в школу в ту пору было гораздо проще и значительно дешевле.

Да и всё, что было связано с учебным процессом, было понятным абсолютно всем: и родителям и дедушкам с бабушками. А уж вопрос, по какой программе будет обучаться их ребёнок, вообще не стоял ни перед кем и ни в какой школе. Программа обучения была одна, понятная, прозрачная, доступная для понимания и старшему, и младшему поколению.

В наше время школы предлагают различные программы обучения уже в начальных классах, и перед родителями встаёт совсем непростая задача по выбору класса. Потому как в каждом классе разные программы обучения. А понять, чем они отличаются друг от друга, в чём их особенности, и какую же из них выбрать для своего ребёнка, зачастую получается далеко не у всех.

Перед родителями первоклассников встаёт серьёзный и ответственный выбор: как и чему будут учить его ребёнка в школе и какую из программ выбрать? Озадаченные родители взволнованно штудируют сайты о программах обучения для младших школьников, читают многочисленные отзывы и с тревогой размышляют над вопросом: «Так какую же программу выбрать, какая из них будет лучше и понятнее для их ребёнка, да и для них самих?»

Давно известно, что в процессе обучения, даже в начальных классах, дети осваивают достаточно большой объём материала. Сейчас им предлагают такие программы, которые развивают у них самостоятельную деятельность - это когда учитель не учит, а только направляет и контролирует процесс обучения. Считается, что при таком методе обучения присутствует творческое начало. Эта форма обучения направлена на то, чтобы развить в ребёнке интерес к окружающему его миру, чтобы в дальнейшем он с разумной осторожностью относился к природе, уважал и любил людей.

Такая программа достаточно сложная и педагог должен найти индивидуальный подход к каждому ученику. Выставление отметок здесь не предусматривается. Учитель информирует родителей об учебных и творческих успехах их ребёнка в виде портфолио. Думаю, не всем знакомо это новомодное название, проще говоря, это такая папка для документов, куда вписываются все достижения учащегося, вкладываются грамоты, благодарственные письма. В некоторых учебных заведениях эта папка ведётся до окончания учащимися школы. Педагоги, обучающие учеников по данной программе, особое внимание уделяют индивидуальности каждого ребёнка. Учитывают, какой уровень развития он имеет, какие у него интересы. Давно известно, что каждый ребёнок по своему талантлив, но для раскрытия таланта зачастую нужен некий толчок, педагог должен увидеть и разбудить эти способности ребёнка, направить их по нужному руслу. Притом что дети, обучающиеся в начальной школе, обладают высокой эмоциональностью и это тоже необходимо учитывать.

Занимаясь по той или иной программе, дети учатся быть самостоятельными, учатся контролировать себя без посторонней помощи, правильно себя оценивать, что тоже немаловажно для развития в них в дальнейшем гармоничной личности. Учитель предоставляет ученикам право на собственное мнение, не наказывает и не порицает их за ошибки. Ребёнку даётся возможность отстаивать своё мнение уже в школе, начиная с первых дней обучения. Благодаря этому он вырастает и становится духовно-развитой личностью.

У младших школьников уже с первого класса формируется особая система ценностей, пробуждается интерес к новому, пока ещё им непонятому. В итоге они быстро становятся вполне самостоятельными людьми. Учитель не просто даёт им готовую информацию, он указывает на проблему, при решении которой каждый ученик приобретает для себя новые знания. Перед учащимися ставятся творческие задачи, дети учатся решать их самостоятельно, но опираясь при этом на помощь учителя, который их направляет и контролирует. В таких случаях процесс обучения проходит нетрадиционно, непривычно, как это было раньше, когда учитель просто рассказывал, а ученики должны были запоминать. Сейчас перед педагогом поставлена иная задача - суть её заключается в том, чтобы осваивание нового материала проходило в творческой форме, где ученики должны самостоятельно «дойти» до истины. Ну что же, пришло новое время, а новому времени - новые идеи и новые формы обучения!

Поэтому, сейчас выбирая школу для своего ребёнка, родители должны учитывать множество факторов: месторасположение, традиции, образовательный уклон школы, отзывы. А теперь этот список дополнился ещё одним важным пунктом: оригинальной программой обучения! И, как оказалось, программ сейчас достаточно много. К тому же родители должны учитывать ещё особенности своего ребёнка, уровень его развития, его интересы. И связать всё это воедино для многих оказывается делом далеко не простым и не совсем понятным.

Поэтому начинать думать о том, что скоро ваш ребёнок пойдёт в первый класс, необходимо заранее. Знакомиться с программами, присматриваться к той или иной школе, не лишним будет встретиться с учителями начальных классов, поговорить с ними, познакомиться с той программой, по которой они обучают детей. И решить, в какую школу и к какому учителю будет ходить ребёнок.

Все знают, что школьные годы совсем немалый отрезок жизни. Понятно, что каждому родителю хочется, чтобы его ребёнку в стенах школы было тепло и комфортно, интересно и спокойно. Чтобы, завершив десятилетний процесс обучения, он, выйдя из школы, вспоминал о ней с теплом и благодарностью. Добрым словом вспоминал своих учителей и наставников.

Совсем немногие нынешние взрослые могут похвастаться этим при разговорах о школьных годах. Многое тогда нам не позволялось. Иметь своё мнение на многие вещи - так это уж точно. Все мы должны были мыслить и думать одинаково - так, как сказал учитель и не иначе. Думаю, люди старшего поколения в этом со мной согласятся. Хотя и проще было в то время учиться, но многое нам тогда категорически запрещалось. Даже самостоятельно мыслить, иметь своё мнение. Сегодняшним детям даны другие возможности, и главное, чтобы они были направлены в нужное русло. Важно чтобы родители учеников и учителя двигались в одном направлении и смотрели в одну сторону. Тогда и результат будет хороший: из ребёнка вырастет красивая гармоничная личность, умная, самостоятельная, знающая, с развитым чувством собственного достоинства, причём с самого детства.

