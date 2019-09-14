На Дмитровском шоссе появятся металлические барьерные ограждения

«На территории области до конца года запланировано оборудовать свыше 105 км металлических барьерных ограждений на 392 дорогах регионального значения. Это позволит повысить уровень безопасности на дорогах: предотвратить съезды в кювет и снизить риски возникновения ДТП со смертельным исходом», – отметил министр Алексей Гержик.

Наибольший объём работ будет выполнен в Пушкине, Орехово – Зуеве, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Кашире на наиболее аварийно – опасных участках дорог: «Братовщина – Ельдигино – ММК – Герасимиха – Рахманово», «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец», «Орехово-Зуево – Верея – Новониколаевка», «Кашира – Серебряные Пруды – Узловая», «А-104 "Москва – Дмитров – Дубна" – Дмитров – МБК».

Также в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий планируется обустроить барьерными ограждениями потенциально опасные дороги, в том числе: «Спасс – Красная Гора – Дятлово» в Волоколамском г.о., «Хотьково – Озерецкое – Костино – Дмитров» в Дмитровском г.о.

Комплекс мер по повышению безопасности на дорогах Подмосковья ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2018 году на региональных дорогах было установлено 215 км тросовых и металлических ограждений.