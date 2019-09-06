Кимры не войдут в Московскую область

Во время рабочего визита в Кимры 5 сентября Игорь Руденя провел несколько встреч с ветеранами, общественниками и городскими активистами, выслушал множество предложений и вопросов, в числе которых прозвучал и такой: как губернатор относится к предложению, чтобы Кимры стали частью Подмосковья.

Губернатор ответил коротко и ёмко: "Мы Родиной не торгуем".

Напомним, что 5 сентября в рамках рабочего визита в Кимры Игорь Руденя возложил цветы к воинскому мемориалу, осмотрел Кимрскую ЦРБ, детский сад, дал поручения чиновникам заняться восстановлением культурного наследия города для развития туризма.