Итоги выборов в Совет депутатов Дубны

На выборах 8 сентября победили:
Округ №1
Осипов Алексей Валентинович — Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Дубна (269 голосов)
Округ №2
Куликов Сергей Александрович — самовыдвижение (418 голосов)
Округ №3
Ореховская Анна Андреевна — Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (406 голосов)
Округ №4
Семечкин Антон Владимирович — Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (255 голосов)
Округ №5
Руденко Александр Иванович — Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Дубна (355 голосов)
Округ №6
Утриванов Анатолий Петрович — Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Дубна (346 голосов)
Округ №7
Биканов Иван Викторович — Московское областное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России (210 голосов)
Округ №8
Сидоренко Сергей Борисович — самовыдвижение (345 голосов)
Округ №9
Лачин Святослав Николаевич — Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (184 голоса)
Округ №10
Хора Михаил Юрьевич — Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (208 голосов)
Округ №11
Тамонов Андрей Владимирович — Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Дубна (344 голоса)
Округ №12
Ксенофонтов Александр Владимирович — самовыдвижение (169 голосов)
Округ №13
Злобина Елена Алексеевна — самовыдвижение (247 голосов)
Округ №14
Викулин Ярослав Николаевич — Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (442 голоса)
Округ №15
Углов Евгений Дмитриевич — самовыдвижение (350 голосов)
Округ №16
Ширченко Марк Владиславович — самовыдвижение (380 голосов)
Округ №17
Шестов Борис Васильевич — самовыдвижение (215 голосов)
Округ №18
Туголукова Мария Александровна — самовыдвижение (168 голосов)
Округ №19
Николаев Валерий Павлович — самовыдвижение (233 голоса)
Округ №20
Широков Игорь Евгеньевич — самовыдвижение (136 голосов)