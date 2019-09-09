Итоги выборов в Совет депутатов Дубны

Новости     805     пн, 09.09.2019 - 11:19
В Дубне избран новый состав Совета депутатов.

На выборах 8 сентября победили:

Округ №1

Осипов Алексей Валентинович — Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Дубна (269 голосов)

Округ №2

Куликов Сергей Александрович — самовыдвижение (418 голосов)

Округ №3

Ореховская Анна Андреевна — Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (406 голосов)

Округ №4

Семечкин Антон Владимирович — Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (255 голосов)

Округ №5

Руденко Александр Иванович — Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Дубна (355 голосов)

Округ №6

Утриванов Анатолий Петрович — Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Дубна (346 голосов)

Округ №7

Биканов Иван Викторович — Московское областное отделение Политической партии ЛДПР  — Либерально-демократической партии России (210 голосов)

Округ №8

Сидоренко Сергей Борисович — самовыдвижение (345 голосов)

Округ №9

Лачин Святослав Николаевич — Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (184 голоса)

Округ №10

Хора Михаил Юрьевич — Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (208 голосов)

Округ №11

Тамонов Андрей Владимирович — Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Дубна (344 голоса)

Округ №12

Ксенофонтов Александр Владимирович — самовыдвижение (169 голосов)

Округ №13

Злобина Елена Алексеевна — самовыдвижение (247 голосов)

Округ №14

Викулин Ярослав Николаевич — Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (442 голоса)

Округ №15

Углов Евгений Дмитриевич — самовыдвижение (350 голосов)

Округ №16

Ширченко Марк Владиславович — самовыдвижение (380 голосов)

Округ №17

Шестов Борис Васильевич — самовыдвижение (215 голосов)

Округ №18

Туголукова Мария Александровна — самовыдвижение (168 голосов)

Округ №19

Николаев Валерий Павлович — самовыдвижение (233 голоса)

Округ №20

Широков Игорь Евгеньевич — самовыдвижение (136 голосов)

Авторы:
Сергей Гор

 