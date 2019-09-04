Итоги «Волны здоровья» в Дубне

Как уже сообщалось, Всероссийская оздоровительная акция «Волна здоровья» проходит со 2 по 11 сентября. В ходе акции теплоход «Василий Чапаев» с ведущими специалистами федеральных медицинских центров на борту пройдёт по маршруту: Москва-Дубна-Рыбинск-Плес-Кинешма-Нижний Новгород-Муром-Рязань-Коломна-Москва.

Основной целью акции является оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

В обследовании детей принимают участие ведущие специалисты следующих федеральных медицинских центров: ФГБУ «НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева» Минздрава России, ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова Минздрава России, ФГБУ «ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России, ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, ФГБУ «Детский медицинский центр» УД Президента РФ, Центр экстренной психологической помощи МЧС России.

В каждом городе в заранее подготовленных списках значатся сотни детей, которых местные минздравы заранее отбирают для консультаций со столичными специалистами. Это дети в возрасте от грудничкового до подросткового с различными патологиями. Как правило, это дети, которым поставлены сложные диагнозы. После осмотра медиками у них появляется шанс получить верный диагноз, а также возможность получить лечение в Москве. По традиции врачи принимают не только по спискам, но и всех желающих – в приеме никому не отказывают. Все обследования и консультации проводятся бесплатно.

3 сентября теплоход «Василий Чапаев» пришвартовался к причалу Дубна. 161 пациент из наукограда получил консультацию ведущих специалистов федеральных медицинских центров России. 47 из них выданы направления для лечения в Москве.

Организатором социально-значимого проекта «Информационно-пропагандистская, оздоровительная акция «Волна здоровья» выступает Благотворительный фонд Лиги здоровья нации с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.