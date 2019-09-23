Итоги акции "Наш лес" в Дубне

Для проведения акции было выделено 2 основные площадки. От улицы Понтекорво, д. 19 – до перекрёстка (пр-т Боголюбова) вдоль тротуара высажены клёны «Гинала» в количестве 50 штук и кустарник дёрен белый в количестве 40 штук. В прилегающей к жилому району лесопарковой зоне высажены 1000 саженцев сосны.

На прилегающей территории к недавно открытому ДОУ «Мечта», расположенному по адресу: ул. Карла Маркса д. 3, были высажены саженцы рябины «Росика майор» - 25 штук, яблони «Мельба» - 20 штук, груши «Уссурийская» - 15 штук, липы «Ранчо» - 20 штук и кустарник дёрен белый - 30 штук. На территории детского образовательного учреждения туи «Гинала» - 10 штук и ели - 10 штук.

На вспомогательных площадках:

Дом престарелых «Рождественский». Ул. Курчатова д. 7а было посажено 10 яблонь, 15 кленов и 10 груш. Озеленяли территорию, прилегающую к Общеобразовательной школе "Возможность» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудниками управляющей компании АО ОЭЗ ТВТ «ДУБНА» совместно с сотрудниками компаний резидентов Особой экономический зоны « Дубна» было продолжено озеленение проспекта конструктора Селезнева.

На площадках участников акции ждали памятные футболки, кепки и значки, а также угощение с горячим чаем и музыкальное сопровождение с выступлением хоровых коллективов. Жители многоквартирных домов облагораживали свои дворы деревьями и декоративными кустарниками.

Всего в акции приняли участие более 3200 человек, было высажено более 3100 деревьев.