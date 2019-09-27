Инвестиции в проекты новых резидентов ОЭЗ «Дубна» составят около 600 млн рублей

Экспертный совет особой экономической зоны технико-внедренческого типа Московской области, который провел заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов, одобрил бизнес-планы еще четырех компаний, претендующих на статус резидента ОЭЗ «Дубна». Две из них для реализации проектов построят собственные объекты.

При разработке и производстве современных высокотехнологичных систем обработки и кондиционирования воздуха, адаптированных под российского потребителя, компания ООО «Евроклима Рус» намерена использовать многолетний опыт лидера в данной сфере - австрийской фирмы Евроклима Аппаратебау Гмбх, которая выступает инициатором и инвестором проекта. В его реализацию она планирует вложить порядка 510 млн рублей. В три очереди будет построен комплекс общей площадью 9 тыс. кв. метров и создано 100 рабочих мест.

«Евроклима Рус» не только будет разрабатывать и производить индивидуальные решения для систем обработки и кондиционирования воздуха, необходимых для различных областей применения, начиная с обеспечения условий комфортности по медицинским стандартам и заканчивая промышленными технологическими процессами. Также резидент планирует разработку специализированного программного обеспечения AIRCALC, которое будет автоматически рассчитывать технические характеристики продукта, стоимость его компонентов и т.д., исходя из требований заказчика и стандартов качества, соответствующих российским регламентирующим документам. Потенциальными покупателями продукции станут, в том числе, компании и предприятия, имеющие отношение к возведению строительных объектов любого назначения. В перспективе специалисты компании займутся доработкой и изменением конструктива установок для применения в металлургической, нефте- и газодобывающей промышленности, в области энергетики, для применения на сейсмоопасных территориях, а также адаптацией роботизированных линий по производству самонесущих панелей для работы с листовыми металлами российского производства.

Построить на территории ОЭЗ «Дубна» собственное предприятие планирует и компания ООО «Полинет». Ориентируясь на развивающийся рынок синтетических волокон, она успешно внедряет собственные технологии, разрабатывает и производит продукцию, которой нет на отечественном рынке. Компания займется созданием современных безмасляных компрессоров, материала «Мелтблаун» и фильтроэлементов из этого материала, в том числе аналогов мешочных фильтроэлементов большинства отечественных и зарубежных производителей. В компании работают специалисты, которые занимаются фильтрами более 25 лет, а ее руководитель является автором более 50 патентов. Общий объем инвестиций в проект составит 45 млн рублей, менее чем за полтора года планируется построить здание в 500 кв. метров и создать 28 рабочих мест. «Полинет» намерен занять до 10% рынка безмасляных компрессоров и фильтроэлементов для предприятий машиностроения, а также торгующих импортным оборудованием, которые в целях снижения его стоимости заменяют часть импортных комплектующих отечественными аналогами.

Еще две компании для реализации своих проектов будут арендовать помещения. ООО «ЕЛС-МЕД» для разработки и производства медицинского диагностического оборудования, в том числе ультразвуковых и рентген аппаратов, а также проведения НИОКР в области создания диагностической медицинской техники и оборудования займет 400 кв. метров в новом Инновационно-технологическом центре на правобережной площадке ОЭЗ. Продукция предназначена для обеспечения отечественных медицинских и лечебно-профилактических учреждений, а также частных клиник. Общий объем инвестиций составит порядка 22 млн рублей, будет создано 35 рабочих мест. С выходом на полную мощность компания намерена занять 0,3% рынка УЗИ и рентген аппаратов в России.

ООО «ИК «Румб» будет вести разработку, производство, реализацию и сопровождение современного навигационного оборудования и систем. Кроме того, в планах ИТ-компании - разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения, в том числе мобильного приложения и облачного сервиса, предназначенного для работы с навигационным оборудованием и геопространственными данными, а также предоставление услуг с использованием названных направлений деятельности. В данный момент в разработке «ИК «Румб» находятся два типа ультра-компактных спутниковых навигационных приемника для высокоточного спутникового позиционирования. Их точность может найти применение, в том числе в таких сферах деятельности, как промышленный интернет вещей, геодезия, 3D картография, аэрофотосъемка и других. Инвестиции в объеме 12 млн. рублей будут осваивать 18 специалистов.

В общей сложности новые компании создадут более 180 рабочих мест и проинвестируют в проекты 589 млн рублей.