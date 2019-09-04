Интревью с доктором Волковой М.В.

Марина Вячеславовна, почему Вы выбрали профессию врача?

Мой папа был врачом. В семье нас росло три девочки, и все мы стали врачами. Наверно, папа как-то смог привить нам любовь к медицине. Все мы остались довольны выбором своей профессии, все работаем врачами, только в разных городах.

Что Вы считаете самым сложным в своей работе?

Пожалуй, самое сложное - это работа с пациентами. У каждого человека свой характер, своё мнение, свои взгляды. И с этим надо считаться, надо уметь расположить к себе любого человека, нуждающегося в нашей помощи. Для этого нужно быть ещё и неплохим психологом. У нас в отделении подобрался очень хороший коллектив, среди нас царит взаимопонимание и взаимопомощь. Это необходимо на любой работе и существенно помогает преодолевать многие трудности. Мы все работаем на доверии друг к другу, это важно. В настоящее время в отделении работают 10 врачей и 6 медсестёр. Наше отделение состоит как бы из двух частей, это отделение ультразвуковой диагностики и отделение функциональной диагностики. У нас в коллективе широко практикуется взаимозаменяемость, это очень помогает в работе. Кто-то из персонала уходит в отпуск, кто-то на больничный, и в это время все остальные сотрудники отделения их заменяют. В этом вопросе разногласий у нас не бывает.

Мы работаем на современной аппаратуре. В отделении все врачи довольно часто и охотно проходят курсы повышения квалификации. Это, несомненно, потом помогает в работе. Я считаю, что врач УЗИ должен обладать клиническим мышлением, а не просто записывать, что он видит. Кроме того надо уметь разговаривать с пациентами, уметь их расположить к себе, успокоить, чтобы они не волновались, приходя к нам на обследования.

Как Вы снимаете напряжение после рабочего дня?

Мы с мужем (он тоже работает в МСЧ) любим путешествовать. Я сама вожу машину, и это доставляет мне удовольствие. За рулём я расслабляюсь и отдыхаю. Кроме того дома мы не говорим о работе, стараемся все рабочие моменты решать в рабочее время. Можно сказать, строго придерживаемся такого мнения, и это у нас получается. У нас подрастает внучка, и мы с удовольствием с ней занимаемся. Общение с внучкой тоже очень положительно влияет на наше настроение и общее самочувствие.

Советы доктора –

Пациентам я бы посоветовала, конечно, как доктор, любить себя, уделять больше времени своему здоровью, чаще проходить обследования, в том числе диспансеризацию, вести здоровый образ жизни - двигаться, следить за весом. Больше позитива, это помогает преодолевать трудности и, обязательно найти СВОЕГО ДОКТОРА по душе.