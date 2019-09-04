Интревью с доктором Волковой М.В.

Здоровье     8     ср, 04.09.2019 - 07:49
Волкова Марина Вячеславовна - заведующая отделением УЗИ МСЧ №9. В 1988 г. окончила Калининский Государственный медицинский институт, факультет лечебное дело. Затем два года учёбы в клинической ординатуре на базе этого института, факультет - акушерство и гинекология. В Дубну приехала по распределению и сразу начала работать в МСЧ №9. Сначала врачом в женской консультации. Затем была учёба в Москве в Российской Медицинской академии последипломного образования Росздрава. Специализация - Ультразвуковая диагностика.

Марина Вячеславовна, почему Вы выбрали профессию врача?

Мой папа был врачом. В семье нас  росло три девочки, и все мы стали врачами. Наверно, папа как-то смог привить нам любовь к медицине. Все мы остались довольны выбором   своей профессии, все работаем врачами, только в разных городах.

Что  Вы считаете самым сложным в своей работе?

Пожалуй,  самое сложное - это работа с пациентами.  У каждого человека свой характер, своё мнение, свои взгляды.  И с этим надо считаться, надо  уметь расположить к себе любого человека, нуждающегося в нашей помощи.  Для этого нужно быть ещё и неплохим психологом. У нас в отделении подобрался очень хороший коллектив, среди нас царит взаимопонимание и взаимопомощь. Это  необходимо на любой работе и существенно помогает  преодолевать многие трудности. Мы все работаем на доверии друг к другу, это важно. В настоящее время в отделении работают 10 врачей и 6 медсестёр. Наше отделение состоит  как бы из двух частей, это отделение ультразвуковой диагностики и отделение функциональной диагностики.  У нас в коллективе широко практикуется взаимозаменяемость, это  очень помогает в работе.  Кто-то из персонала уходит  в отпуск, кто-то на больничный, и  в это время все остальные сотрудники отделения  их заменяют. В этом вопросе разногласий у нас не бывает.

  Мы работаем на  современной  аппаратуре. В отделении  все врачи довольно часто и охотно проходят курсы повышения квалификации. Это,  несомненно, потом помогает в работе. Я считаю, что  врач УЗИ  должен обладать клиническим мышлением, а не просто записывать, что он видит. Кроме того надо уметь разговаривать с  пациентами, уметь их расположить к себе, успокоить, чтобы они не волновались,   приходя к нам на обследования.

 Как Вы снимаете напряжение после рабочего дня?

Мы с мужем (он тоже работает в МСЧ) любим путешествовать. Я сама вожу машину, и это доставляет мне удовольствие. За рулём я расслабляюсь и отдыхаю. Кроме того дома мы не говорим о работе, стараемся все рабочие моменты решать в рабочее время. Можно сказать, строго придерживаемся такого мнения, и это у нас получается. У нас подрастает внучка, и мы  с удовольствием с ней занимаемся. Общение с внучкой тоже очень положительно влияет на наше настроение и  общее самочувствие.

 Советы доктора –

Пациентам я бы посоветовала, конечно, как доктор, любить себя, уделять больше времени своему здоровью, чаще проходить обследования, в том числе диспансеризацию, вести здоровый образ жизни - двигаться, следить за весом. Больше позитива, это помогает преодолевать трудности и, обязательно найти СВОЕГО ДОКТОРА по душе. 

Авторы:
Любовь Майорова

 