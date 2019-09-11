Интервью с врачом Белышевой Г.Н.

Окончила школу с медалью, в 1990г. поступила в Томский медицинский университет, была старостой курса, где училось 200 человек. До поступления в университет, чтобы детально познакомиться с медициной, в 16 лет пошла работать санитаркой, потом уже во время учёбы работала медсестрой. Так что пусть к медицине у меня был совсем нелёгкий, и начала я его с самых азов. Как лучшая студентка университета была переведена в Омскую Академию. Окончила её в 1999г. лечебный факультет. Далее работала терапевтом в БСМП (больница скорой медицинской помощи). В Дубну приехала по приглашению гл. врача МСЧ. Работу начала терапевтом, позже в Москве прошла специализацию по гастроэнтерологии в РМАПО. С 2008 года и по сей день работаю гастроэнтерологом. За заслуги в области здравоохранения награждена серебряным крестом ФМБА России.

Галина Николаевна, почему Вы выбрали именно эту специальность?

Ещё будучи ребёнком, я уже знала, что стану врачом. Много слышала о медицине от своего деда, он был военврач, хирург. Очень любил свою профессию, гордился ей, эту любовь к медицине передал и мне. Мой дед проводил сложнейшие операции, порой оперировал по 20 часов в сутки.

Расскажите о своей работе.

Лечением органов пищеварения занимались с древности. Люди всегда старались относиться к своему здоровью серьёзно. Сегодня особенно сложно встретить человека, которому бы не были знакомы проблемы, связанные с ЖКТ. Этому способствую многие окружающие нас факторы. Это и неправильное питание, и загрязнение воздушной среды, и многочисленные стрессовые состояния, без которых практически не обходится никто. Всё это пагубно влияет на здоровье и приводит к различным заболеваниям. Надо отметить, что эмоциональные стрессы в возникновении болезней ЖКТ играют немалую роль. Хотя, многие больные не всегда в это верят, и убедить их в этом порой бывает очень сложно, в таких случаях врачу требуются определённые навыки и терпение. Общение с недоверчивыми больными – достаточно сложный процесс. Пациенты нередко не всё рассказывают врачу, что-то утаивают, что-то попросту недоговаривают. НО!

Как говорил Зигмунд Фрэйд «Если мы гоним проблему в дверь, то она в виде симптома лезет в окно». Надо помнить, что гастроэнтерологические заболевания напрямую влияют на состояние других органов и систем человеческого организма.

Каждый человек время от времени нуждается в консультации гастроэнтеролога. В наше время врачи этой специальности очень и очень востребованы.

Симптомы, относящиеся к заболеваниям ЖКТ, могут быть разными, но все они начинаются с дискомфорта в ЖКТ и болевых ощущений.

Какие гастроскопические исследования проводятся в вашем отделении?

В основе диагностики гастроэнтерологии лежит эндоскопия. В МСЧ этот метод исследования применяется достаточно широко. Только в случае точного диагноза лечение больного будет эффективным. По последним научным данным главным виновником болезней желудка является бактерия хеликобактер пилори. Её можно обнаружить в анализе крови и в материале, взятом при эндоскопическом исследовании.

Какие консервативные методы лечения существуют в гастроэнтерологии и что к ним относится?

К ним относятся строгое соблюдение определённой диеты и применение медикаментозного лечения. На первом этапе обращения к врачу существует множество препаратов, однако их можно принимать только после необходимого обследования и консультации у врача, и отменять их можно тоже только по рекомендации врача.

Практически у всех лекарственных препаратов существуют побочные эффекты. Каким образом их можно избежать?

Действительно практически все лекарства имеют побочные эффекты, особенно это сказывается на печени. Противовоспалительные, обезболивающие и жаропонижающие препараты оказывают на неё разрушающее действие. Во многих случаях это зависит от дозы принимаемого лекарства. Чем выше доза, тем большему повреждению подвергаются клетки печени. В некоторых случаях возможно даже развитие лекарственного гепатита. Поэтому за дозировкой лекарств, назначаемых докторами, необходимо следить строго. Не увеличивать их самостоятельно и не менять одно лекарство на другое без разрешения врача, кроме того не принимать более пяти препаратов одновременно.

Советы доктора.

Чтобы избежать болезней ЖКТ, прежде всего, необходимо правильное и здоровое питание. Оно должно делиться на три, четыре приёма, допускается и больше. Многие мои пациенты по утрам не ощущают чувство голода. Это вызвано высоким содержанием глюкозы в крови в утренние часы. В таких случаях достаточно позавтракать стаканом чая или сока. Полезно натощак выпивать полстакана или стакан воды комнатной температуры. Пить лучше маленькими глотками, таким образом, вы « разбудите» и подготовите к работе весь ЖКТ. Кроме того надо помнить, что пищу необходимо пережёвывать тщательно. Это тоже немаловажный фактор для сохранения здоровья ЖКТ. В течение дня стараться соблюдать питьевой режим, пить воду небольшими порциями между приёмами пищи.

Галина Николаевна, как Вы снимаете напряжение после рабочего дня?

Любимых занятий у меня много. Я играю на фортепиано, занимаюсь живописью. У меня есть любимая собака чихуа-хуа, кроме того я вяжу, люблю шить и вышивать. Словом, веду активный образ жизни. Свободное время стараюсь проводить с семьёй. Вообще я люблю людей, желаю всем крепкого здоровья, душевного тепла и комфорта. Не болейте, берегите себя и своих близких!