Интервью с хирургом МСЧ №9 Илюшечкиным Е.А.

Ветеран атомной энергетики и промышленности. Окончил Государственный Ивановский медицинский институт в 1982 г., факультет лечебное дело. Далее ординатура, специализация по хирургии. В 1984 году по распределению приехал в Дубну, работал хирургом в МСЧ. За многолетний добросовестный труд неоднократно был поощрён грамотами и благодарностями министерства здравоохранения. Награждён почётной грамотой ФМБА России.

Евгений Авенирович, почему Вы выбрали специальность врача–хирурга?

В юности мне доводилось много раз наблюдать работу хирургов, их добросовестный и нелёгкий труд произвёл на меня неизгладимое впечатление, и я решил тоже стать хирургом. Так что это была мечта юности, и она осуществилась, чему я очень рад. Я работаю в медицине уже более 37 лет, и если бы мне нужно было всё начинать сначала, я бы снова выбрал именно эту специальность. Я люблю медицину, она стала неотъемлемой частью моей жизни. За операционным столом я чувствую себя спокойно и уверенно.

Расскажите о своей работе, о хирургическом отделении МСЧ. Сколько на сегодня в нём трудится врачей, медсестёр?

Хирургия имеет свою специфику, она диктуется тем, что в основе хирургической службы лежит оперативное вмешательство. Основная задача развития хирургии состоит в том, чтобы сделать её менее травматичной. Сейчас всё чаще отдаётся предпочтение малоинвазивной хирургии, а также лапароскопическим и эндоскопическим методикам. Раньше у нас было большое хирургическое отделение на 90 коек, мы проводили много разноплановых операций. Потом пришло такое понятие, как оптимизация, медицины это коснулось тоже, всё изменилось и далеко не в лучшую сторону. В отделении сократилось количество коек и персонала. Хирургию объединили с другими отделениями. Сейчас в хирургию входят урология, травматология, реанимация, онкология. Можно сказать, всё это теперь представлено в «одном флаконе». Конечно, такое нововведение, связанное с оптимизацией, не вдохновляет, а напротив, наводит на грустные размышления, персонал не знает, что можно ожидать дальше. Несомненно, эта неопределённость морально угнетает. На сегодня в отделении работают семь врачей, трое их них на четверть ставки, это по два часа в день, и четырнадцать медсестёр (операционных, палатных, анестезисток). Коллектив у нас хороший, слаженный, текучки кадров нет. Иногда всё же происходит замена персонала среди медсестёр. К сожалению, к труду среднего медперсонала прослеживается не очень уважительное отношение. Как-то не оценивается их труд по достоинству. Но, тем не менее, все наши медсёстры работают добросовестно. В нашем отделении работают высококвалифицированные специалисты с большим стажем работы в хирургии.

Только что закончилось лето, в этот период, как правило, мы оперируем меньше, чем в другое время года. Люди летом чаще всего откладывают плановые операции и занимаются огородами, ездят в отпуска.

Что Вы считаете самым сложным в своей работе?

Пожалуй, здесь будет уместно сказать об экстренных операциях, когда необходимо срочно найти оптимальный выход, чтобы не навредить пациенту именно оперативным вмешательством. Ну и, конечно, ощущение большой эмоциональной нагрузки в послеоперационном периоде. Это время тоже достаточно сложное.

Евгений Авенирович, расскажите, как Вы снимаете напряжение после рабочего дня.

Я – дедушка у меня растут трое внуков, все они живут в нашем городе. Очень люблю проводить время с ними, гулять, общаться. Одна внучка занимается рисованием, недавно на конкурсной основе поступила в художественную школу. Я радуюсь её успехам. А ещё я очень люблю бродить по лесу, собирать грибы, в этом году насобирал их особенно много. Лес и расслабляет, и в то же время тонизирует. Снимает усталость, уводит от грустных мыслей. К тому же я люблю путешествовать, управление автомобилем доставляет мне особое наслаждение. За рулём я тоже отдыхаю. Могу проехать пятьсот километров, ни разу не остановившись, и при этом не испытываю усталости. Пару раз отдыхал в Европе. Но надо сказать, что спокойнее всего я чувствую себя за операционным столом. Люблю хирургию, в ней я чувствую себя на своём месте.

