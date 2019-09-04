Интервью с доктором Косабуцким В.Л.

Владимир Леонтьевич, почему Вы стали рентгенологом? Вы окончили факультет - лечебное дело.

Я приехал работать в Дубну в 1996 году. Жена - врач – гинеколог, приехала в Дубну на год раньше, мы вместе учились в институте. На тот момент в городской больнице была свободна ставка врача - рентгенолога. Мне предложили эту должность, я согласился. Прошёл соответствующее обучение. Однажды, при встрече с мэром Дубны Прохом В.Э., я рассказал ему о том, что в Москве и Твери есть уникальная аппаратура - МРТ, а также о важностях такой диагностики. Он выслушал все мои доводы и принял решение приобретения аппарата МРТ в больницу. Я без колебаний принял решение пройти обучение для работы на таком оборудовании. Наличие в городе аппарата МРТ поднимало медицинское обслуживание населения на более высокий уровень. Такой аппарат был большим плюсом и своего рода достижением для городской больницы и подарком для жителей. Пришлось немало потрудиться, пока, наконец, в Дубне не появился такой аппарат. Особая благодарность жителям города, которые поддержали и приняли активное участие в процессе приобретения данного оборудования. Это вкратце о непростом решении этой важной проблемы. На деле всё обстояло не так легко и просто. Была проделана большая и нужная работа, и не мной одним.

Расскажите о возможностях аппарата МРТ.

МРТ – магнитно-резонансная томография – это современный, безопасный (без ионизирующего излучения) и надёжный метод лучевой диагностики. Процедура безболезненна, однако сопровождается шумом. Для уменьшения дискомфорта пациентам предлагаются наушники, в которых звучит спокойная музыка. Сейчас в новом корпусе установлен новый мощный аппарат МРТ фирмы Philips , он даёт более чёткое, детализированное изображение. Его стоимость достаточно внушительная 64 млн. рублей. Он почти в 4 раза сильнее того, что установлен в лечебном корпусе, к тому же более комфортный, у него более мощная вентиляция, и в самой капсуле есть терморегуляторы, т. е можно регулировать температуру поступающего воздуха. На томографе мы можем выполнять 17 исследований за 2 рабочие смены. В нашем отделении работают два врача МРТ, в новом корпусе с нами будут работать ещё два лаборанта. Все исследования проводят лаборанты, заключения по снимкам делают врачи МРТ.

Чтобы Вы могли посоветовать людям, идущим на обследование на томографе?

Прежде всего, не бояться, процедура совершенно безболезненная и не вредная. Её можно делать даже детям, начиная с грудного возраста. Правда есть перечень противопоказаний, самые серьёзные — 1 и 3 триместры беременности, электронные приборы в теле (кардиостимуляторы) и металлические имплантаты. Кроме того, пациентам необходимо позитивно настроиться, максимально сосредоточиться и думать о чём - то приятном.

Расскажите о работе врача МРТ.

В нашей больнице при необходимости можно пройти все обследования и на достаточно высоком уровне. Для этого в ГАУЗ МО ДГБ есть всё: и аппаратура, и квалифицированный персонал. Не секрет, что самым главным в лечении любого заболевания является его своевременное распознание. Опытный врач МРТ способен вовремя заметить многие проблемы. Основная часть работы врача МРТ заключается в расшифровке результатов магнитно-резонансной томографии. Результатом проведения диагностики являются послойные изображения внутренних органов, отражающиеся на экране компьютера и распечатывающиеся в виде снимков для расшифровки. Магнитно-резонансная томография выявляет скрытые патологии, которые сложно распознать другими методами. Именно благодаря этому многие серьёзные болезни можно распознать на ранних стадиях их развития. Врачам МРТ необходимо постоянно посещать специальные конференции, участвовать в исследованиях, повышать квалификацию.

Как Вы снимаете напряжение после рабочей недели?

В выходные дни люблю путешествовать в хорошей компании в пределах центральной части России. Если я не в пути, по возможности встречаюсь с однокурсниками, мы ходим в баню, ловим рыбу.