Интервью с доктором Гавриловой Г. К.

Окончила Государственный Карагандинской медицинский институт в 1983г. По окончании института до 1986 года работала физиотерапевтом в туберкулёзной больнице для заключённых. Далее - микробиологом в Венгрии. С 1989г по 1992г. работала в Дубне в ВВСКУ, затем в «Ратмино». С 2007г. – врач восстановительной медицины. С 2016г.- заведующая отделением профпатологии. За заслуги в области здравоохранения награждена бронзовым крестом ФМБА.

Галина Камильевна, почему Вы выбрали профессию врача?

Я хотела быть фармацевтом, но родители не пустили меня поступать в фармацевтический институт, и я выбрала родственную профессию. Я очень люблю медицину.

Расскажите о своей работе.

Задача терапевтического отделения – это оказание плановой медицинской помощи при заболеваниях и обследование пациентов. Используя современные методы диагностики, мы обеспечиваем высокий уровень качества лечения пациентов. Одна из моих задач - обеспечивать правильность, и своевременность обследования пациентов, и их лечения. Ежедневно я провожу обходы пациентов. При необходимости привлекаю для консультаций врачей других специальностей. К тому же я контролирую правильность назначения диеты. Слежу за работой санитарок, медицинских сестёр и других сотрудников отделения по своевременному выполнению ими своих должностных обязанностей, трудовой дисциплины, а также медицинской этики. Иными словами занимаюсь руководством деятельности всего персонала отделения. Одобряю взаимопомощь и доброжелательность в коллективе, а также соблюдение норм этики и поведения. В отделении работают 2 врача, 5 медсестёр и 4 санитарки. Все они трудятся добросовестно. Отделение рассчитано на 25 коек, 4 из них гастроэнтерологические. Отделение обслуживает работников ОИЯИ и работников предприятий атомной промышленности.

Что Вы считаете самым сложным в своей работе?

Самое сложное для меня - это найти правильный подход к каждому пациенту. У каждого человека свой характер, свои привычки, своё видение жизни.

В каких случаях больные могут обратиться к Вам за помощью, как к заведующей отделения?

Во всех случаях и с любыми вопросами ко мне могут обращаться все пациенты нашего отделения.

Как Вы снимаете напряжение после рабочего дня?

Я очень люблю готовить, особенно печь торты. Они у меня получаются и вкусные, и красивые. У меня трое детей и двое внуков. Так что есть, кого баловать кулинарными изысками. А кроме того моя самая большая страсть - это собирать грибы. Сбор грибов, прогулки по лесу доставляют мне особое удовольствие. Как впрочем, и дальнейшая засолка и консервация лесных даров. Ещё я люблю рисовать картины по номерам. Это очень увлекательно.

Когда же Вы успеваете всем этим заниматься?

Мой секрет заключается в правильной организации труда.

С приходом осени погода меняется быстро и достаточно резко, и многие метеозависимые люди жалуются на ухудшение самочувствия. Каким образом можно избежать неприятного болезненного состояния и грамотно помочь себе в такие дни? Возможно, у Вас есть свои маленькие секреты, и Вы можете ими поделиться?

Советы доктора.

Особенных секретов здесь нет. Пожалуй, это достаточная физическая активность, сбалансированное диетическое питание, здоровый сон, а также не забывать принимать назначенные доктором препараты. Ну, и конечно, больше положительных эмоций и жизненного позитива.