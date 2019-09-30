Инспекторы Минэкологии пресекли попытку вывоза мусора в лес в Дубне

Водитель грузового автомобиля решил не довозить мусор до свалки и сбросить его в лесу. Сотрудники Минэкологии задержали его с поличным и составили протокол об административном правонарушении. Помимо этого они заставили нарушителя загрузить мусор обратно в самосвал и транспортировать на свалку, рассказали изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе Минэкологии по Московской области.

«В связи с участившимися жалобами жителей Подмосковья на незаконные свалки мы усилили рейдовую работу, - отметил заместитель министра экологии и природопользования Вадим Воронцов. – И это уже дает свои плоды: во многих случаях нарушения удается не только зафиксировать, но и предотвратить. Инспекторы эконадзора будут продолжать рейдовые мероприятия, пока ситуация не нормализуется».