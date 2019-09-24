Тем не менее перед снежной и холодной зимой она дарит всем нам воспоминания о последних тёплых летних деньках, чарующий, еле уловимый аромат ярких осенних цветов, задумчивое, слегка печальное, но в то же время радостное, настроение.

Этому удивительному времени года и был посвящён литературно-музыкальный вечер «Есть в осени первоначальной…», который прошёл в читальном зале муниципальной библиотеки Левобережья. Со своей программой выступили хорошо знакомые дубненцам исполнители музыкальных произведений Артем и Марина Куфтины. Надо сказать, что праздник осени в этой библиотеке – одно из самых ярких и красочных мероприятий, ставшее уже доброй традицией.

Все, пришедшие в этот день в читальный зал, смогли окунуться в особую атмосферу прекрасного и таинственного мира поэзии и музыки, познакомиться с творчеством поэтов и композиторов, которые восхищались осенью и включали осеннюю тему в свои произведения

«Обычно это время года довольно грустное. «И как-то не хотелось бы к этому настроению добавлять еще печальные нотки», - сказал, открывая программу, Артем Куфтин. Поэтому в сегодняшнем концерте будут и стихи о зиме, и о звездном небе, созерцание которого согревает нас, заставляет размышлять о смысле жизни». Да, осень бывает разная. Одна – радостная, яркая и богатая урожаем, называют её «золотой». Другая – неприметная собой, грустная, с тихим дождиком, туманами и опадающей листвой. Этот период называют поздней осенью

Под аккомпанемент гитары и флейты в этот вечер звучали прекрасные, знакомые и любимые всеми, песни «Мы желаем счастья вам», «Старый клен», «Надежда», «Есть только миг». Ну, и, конечно же, было много стихов об осени А.Пушкина, М.Лермонтова, К.Бальмонта, Н.Некрасова, С.Есенина, Н.Заболоцкого, Ф.Тютчева, А.Фета, которые читала сотрудник библиотеки Ольга Аникина. Со стихами дубненской поэтессы Валентины Комаровой присутствующих познакомила также участница программы Алла Коршунова. Свои поэтические произведения прочитала гостья вечера Надежда Рыкова.

В завершении вечера зрители вместе с ведущими как бы подвели общий итог – осень прекрасна и привлекательна по-своему. Она несёт душе щедрость, сердцу – тепло от человеческого общения, вносит в нашу жизнь неповторимую красоту Подготовленная сотрудниками библиотеки видео презентация с видами осенних красот позволила зрителям насладиться яркими красками осенней поры, усилила впечатление от выступления.

По улыбающимся и радостным лицам гостей было понятно, что яркое и интересное мероприятие им понравилось, нашло отклик в их сердцах и вызвало положительные эмоции. И хочется надеяться, что литературно-музыкальный вечер «Есть в осени первоначальной…» останется у них приятным воспоминанием, а осень всегда будет радостным и счастливым временем года.

Искреннюю сердечную благодарность исполнителям от всех присутствующих в завершении встречи выразила поэтесса Валентина Комарова, которая также прочла свое стихотворение и поблагодарила за такой приятный, милый осенний вечер. «Очень приятно было слушать и смотреть на вас», сказала она, обращаясь к Артему и Марине Куфтиным.

Можно с уверенностью сказать, что общее мнение всех зрителей выразил и гость вечера поэт Александр Исаев: «Очень светлой была эта встреча, и запомнится она надолго. Все то, о чем говорилось сегодня, хочется сохранить в своей душе».