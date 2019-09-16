Экспорт продукции завода «Эйлитон» станет активнее

В этом году в Российском конгрессе лабораторной медицины приняли участие около 10 тысяч специалистов данной отрасли, а на проведенной в его рамках выставке оборудования и расходных материалов свою медицинскую продукцию представили более 160 отечественных и зарубежных компаний. Особым вниманием пользовались стенды российских производителей, в том числе резидента особой экономической зоны «Дубна» компании «Эйлитон».

Чтобы представить свою продукцию более широко, «Эйлитон» разместил ее на двух площадках – Группы компаний «Юнимед» и Министерства промышленности и торговли РФ. Внимание посетителей привлекли вакуумные пробирки для взятия венозной крови, микропробирки для взятия капиллярной крови, анализаторы мочи собственной разработки. Во время форума специалисты компании провели более 110 встреч с деловыми партнерами из разных регионов страны и обрели немало новых потенциальных покупателей.

- Крупнейший форум продемонстрировал, что региональные дистрибьюторы, поставляющие медицинскую продукцию, однозначно настроены воплощать в жизнь решения правительства и президента России по реализации программы импортозамещения в здравоохранении, - говорит заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. - В один голос они заявляют, что хотят поставлять в наши лечебно-профилактические учреждения именно отечественные медицинские изделия, в том числе продукцию подмосковного завода «Эйлитон», например, анализаторы, которые сегодня не имеют аналогов ни в России, ни в мире. Поэтому компания планирует не только дальнейший рост продаж, но и рассматривает увеличение производственных мощностей, а также расширение номенклатуры выпускаемых изделий.

В качестве примера можно привести достигнутые на форуме договоренности об оснащении ЛПУ первичного звена Чеченской Республики компактными анализаторами мочи и биохимическими специализированными фотометрами, а также о поставках крупных партий вакуумных и микропробирок для взятия крови на Дальний Восток. В этом году было отмечено и повышение деловой активности специалистов стран СНГ. Сотрудники завода в Дубне провели переговоры с представителями трех компаний из Узбекистана, а также нескольких фирм из Киргизии, Таджикистана и Казахстана.

- Наши коллеги не очень довольны качеством медицинских изделий, импортируемых из некоторых стран, которые используются в их ЛПУ, и обращают активное внимание на российскую продукцию, - рассказывает генеральный директор Управляющей компании ООО «Эйлитон» Александр Шибанов. - Завод в Дубне производит простые в эксплуатации и недорогие анализаторы, которые востребованы в небольших лечебных учреждениях. Поскольку в этих странах много малочисленных отдаленных населенных пунктов, то для оснащения расположенных в них ЛПУ эти приборы особенно актуальны. Уже в ближайшее время мы намерены заключить контракты на поставку продукции с узбекскими компаниями.

В ходе выставки в адрес руководства «Эйлитон» поступили деловые предложения и от иностранных компаний - о локализации производства медицинских приборов на базе завода в ОЭЗ «Дубна». В качестве одного из самых интересных проектов компания рассматривает возможность производства портативного иммунофлюоресцентного анализатора.