Дубнинский архиепископ

Этот титул означает понижение автономного архиепископа до статуса викария. У любого правящего епископа в РПЦ титул содержит указание на второй кафедральный город. Епископ же, в титуле которого значится лишь один подмосковный городок (т.е Дубна), является просто патриаршим викарием (или викарием викария - если он под Крутицким митрополитом). Эту деталь стоит иметь в виду тем парижанам, что надеются на соблюдение своих свобод. Также отметим, что Собор 1917-18 годов, столь значимый для евлогиан, предписал викарным епископам пребывать в городах, чье имя они носят. - Андрей Кураев

14 сентября 2019 года Священный Синод рассмотрел обращение архиепископа Иоанна (Реннето), возглавляющего Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции, в котором он сообщил о стремлении большинства клириков и приходов Архиепископии сохранить ее существование посредством вхождения в юрисдикцию Русской Православной Церкви и попросил о вступлении в каноническое общение и единство с Московским Патриархатом вместе с желающими последовать за ним клириками и приходами.

Члены Священного Синода, обсудив это обращение посредством способов удаленной связи, постановили (журнал № 122):

Принять архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского Патриархата с титулом «Дубнинский», а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление.

Поручить архиепископу Дубнинскому Иоанну управление упомянутыми приходами.

По получении обращения от собрания представителей приходов иметь дополнительное суждение для определения канонической формы их организации, исходя из исторически сложившихся особенностей епархиального и приходского управления, а также богослужебных и пастырских традиций, установленных митрополитом Евлогием с учетом условий существования возглавляемого им церковного удела в Западной Европе.

Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции была основана в 1921 году, когда временное управление русскими церквями в Западной Европе было поручено Преосвященному архиепископу Евлогию (Георгиевскому) определением святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, Священного Синода и Высшего Церковного Совета.

В силу исторических обстоятельств в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского Патриархата в качестве экзархата, при этом митрополит Евлогий подчеркивал, что «это лишь временный перерыв официальных административных сношений» до того времени, «когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской Православной Церкви».

27 ноября 2018 года Синод Константинопольского Патриархата принял решение о роспуске Архиепископии и предложил всем приходам влиться в епархии местных епископов Константинопольской Церкви. Но ассамблея Архиепископии приняла решение искать свой путь — к кому присоединиться, выбирая между РПЦ, РПЦЗ и Румынской Церковью.