Дубнинский архиепископ

Этот титул означает понижение автономного архиепископа до статуса викария. У любого правящего епископа в РПЦ титул содержит указание на второй кафедральный город. Епископ же, в титуле которого значится лишь один подмосковный городок (т.е Дубна), является просто патриаршим викарием (или викарием викария - если он под Крутицким митрополитом). Эту деталь стоит иметь в виду тем парижанам, что надеются на соблюдение своих свобод. Также отметим, что Собор 1917-18 годов, столь значимый для евлогиан, предписал викарным епископам пребывать в городах, чье имя они носят. - Андрей Кураев
14 сентября 2019 года Священный Синод рассмотрел обращение архиепископа Иоанна (Реннето), возглавляющего Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции, в котором он сообщил о стремлении большинства клириков и приходов Архиепископии сохранить ее существование посредством вхождения в юрисдикцию Русской Православной Церкви и попросил о вступлении в каноническое общение и единство с Московским Патриархатом вместе с желающими последовать за ним клириками и приходами.
Члены Священного Синода, обсудив это обращение посредством способов удаленной связи, постановили (журнал № 122):
- Принять архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского Патриархата с титулом «Дубнинский», а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление.
- Поручить архиепископу Дубнинскому Иоанну управление упомянутыми приходами.
- По получении обращения от собрания представителей приходов иметь дополнительное суждение для определения канонической формы их организации, исходя из исторически сложившихся особенностей епархиального и приходского управления, а также богослужебных и пастырских традиций, установленных митрополитом Евлогием с учетом условий существования возглавляемого им церковного удела в Западной Европе.
Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции была основана в 1921 году, когда временное управление русскими церквями в Западной Европе было поручено Преосвященному архиепископу Евлогию (Георгиевскому) определением святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, Священного Синода и Высшего Церковного Совета.
В силу исторических обстоятельств в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского Патриархата в качестве экзархата, при этом митрополит Евлогий подчеркивал, что «это лишь временный перерыв официальных административных сношений» до того времени, «когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской Православной Церкви».
27 ноября 2018 года Синод Константинопольского Патриархата принял решение о роспуске Архиепископии и предложил всем приходам влиться в епархии местных епископов Константинопольской Церкви. Но ассамблея Архиепископии приняла решение искать свой путь — к кому присоединиться, выбирая между РПЦ, РПЦЗ и Румынской Церковью.