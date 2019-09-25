Дубненский симфонический оркестр открывает сезон концертов в неформальной обстановке

Культура     19     ср, 25.09.2019 - 15:53
Дубненцев можно поздравить – на БВ появилась новая концертная площадка – небольшая (60 мест), с удобными креслами, уютная, стильная!

26 сентября, в четверг,  в 18 часов 30 минут в Концертном зале Семейного кафе «Чайниковъ» (ул. Попова, 10) в исполнении квартета солистов Дубненского симфонического оркестра - Лауреатов Международных конкурсов будет звучать музыка Моцарта, Генделя, Чайковского и Брамса.

Классическая музыка в неакадемической атмосфере – надеемся, это станет ярким воспоминанием этой осени!

Эта обстановка даст нам с вами возможность создания атмосферы  музыкального клуба (в высоком понимании этого слова!), где нет четкой границы между сценой и залом, исполнителями и слушателями, где в исполнении высококлассных  музыкантов будет звучать высококлассная музыка.  

Взрослый билет - 700 рублей.

Пенсионеры, учащиеся школ и студенты по предъявлению документа - 300 рублей.

Авторы:
Светлана Смольникова

 