Дубненский симфонический оркестр открывает сезон концертов в неформальной обстановке

26 сентября, в четверг, в 18 часов 30 минут в Концертном зале Семейного кафе «Чайниковъ» (ул. Попова, 10) в исполнении квартета солистов Дубненского симфонического оркестра - Лауреатов Международных конкурсов будет звучать музыка Моцарта, Генделя, Чайковского и Брамса.

Классическая музыка в неакадемической атмосфере – надеемся, это станет ярким воспоминанием этой осени!

Эта обстановка даст нам с вами возможность создания атмосферы музыкального клуба (в высоком понимании этого слова!), где нет четкой границы между сценой и залом, исполнителями и слушателями, где в исполнении высококлассных музыкантов будет звучать высококлассная музыка.

Взрослый билет - 700 рублей.

Пенсионеры, учащиеся школ и студенты по предъявлению документа - 300 рублей.