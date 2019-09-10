Дубненский фотограф вошел в топ-100 в мире

Несколько лет назад только ленивый не выкладывал в соцсети снимки в духе «Я на природе». Сейчас же в моду вошли съемки на фоне города. Необычные здания, уютные кафешки, памятники, величественные театры – идеальные локации. 24-летний Андрей Олонцев из Дубны суету и подобные виды терпеть не может. В поисках спокойных мест и красивых пейзажей он ездит по разным уголкам Московской области.

– Фотоаппарат появился у меня пять лет назад, – вспоминает Олонцев. – Сначала пробовал снимать людей, подрабатывал фотографом на свадьбах, просил друзей попозировать мне. В то же время я чувствовал, что все это не то. Душа просила чего-то другого. Тогда начал выбираться с камерой за город.

Через призму объектива Андрей наблюдает за деталями другой жизни. На природе он чувствует себя настоящим охотником за прекрасным. Даже крошечная божья коровка на белоснежной ромашке не останется незамеченной, а получившийся снимок непременно займет свое прозрачное окошко в фотоальбоме.

Но чуть замешкался – и все! Бабочка упорхнула, солнце ушло за тучу, подул ветер и нарушил всю композицию. Неправильно поставил штатив – фотография «стекла» на один бок, не выставил фокус – сам виноват, получай смазанный снимок. И все же Андрей продолжает считать, что хорошим фотографом стал только благодаря неудачам.

– Ко мне идеально подходят все русские пословицы про труд, – улыбается Олонцев. – Не посеешь – не пожнешь, как говорится. Чего только я не «сеял», пока учился: отличное настроение, терпение, хорошие кадры, которые могли бы получиться, но не вышли из-за допущенных ошибок.

Зато теперь Андрей заслужил признание целого мира. В конкурсе 35AWARDS участвовали 6465 человек из 132 стран мира. Члены жюри отсмотрели более 16 тыс. фотографий на разную тематику, но мимо снимков Олонцева не прошли.

– На профессиональные соревнования всегда отбираю фотографии самостоятельно, – говорит Андрей. – Даже если близкие подсказывают, что какой-то другой снимок лучше, слушаю исключительно свое сердце. На 35AWARDS улетели фотографии рассвета из разных локаций. Приятно удивился, узнав, что вошел в число лучших. Это только подогрело желание развиваться дальше.

В планах Андрея – поездки за границу и по разным городам России. В любой точке мира есть необычные места, которые обязательно должны оказаться под прицелом его объектива. А еще фотограф хочет развивать собственный блог о путешествиях.