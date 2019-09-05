ДТП на Дмитровском шоссе

Сегодня, 5 сентября, в 11.12 на 29-м км автодороги Москва – Дмитров – Дубна произошла авария с участием грузовика и маршрутки.
В результате происшествия пострадали трое пассажиров, один из которых несовершеннолетний.
– Грузовая автомашина марки «БАВ» совершила наезд на маршрутное транспортное средство «Мерседес Спринтер». В маршрутке находилось 10 пассажиров. Из них трое получили телесные повреждения и были госпитализированы. Один из пострадавших – несовершеннолетний, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Правоохранители добавили, что обстоятельства ДТП выясняются.