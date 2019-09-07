Дети наше будущее

Праздник, который проходил 7 сентября в Парке семейного отдыха на Большой Волге, целыми семьями посетили не только дубненцы, но и гости города.
Кроме привычных игровых аттракционов на территории парка появилась настоящая спортивная техника, спецмашины. Место водителя автобуса, снегохода, квадроцикла, трактора, машин спасательных служб с большим удовольствием занимали дети и, конечно, не без привычного потока вопросов. Опираясь на свой жизненный опыт и знания взрослые на эти вопросы отвечали.
Праздник получился для всех. Организаторы сумели сделать всё, чтобы дети смогли заглянуть в завтра и почувствовать на какое-то время себя взрослыми, а взрослым была предоставлена возможность вспомнить, что они тоже были детьми.