День знаний с участием ОЭЗ «Дубна»

День знаний, символизирующий начало нового учебного года, в подшефных ОЭЗ «Дубна» гимназиях №3 и 11, как обычно, был ярким и запоминающимся. Нарядные школьники с букетами цветов, улыбки на лицах участников торжественных линеек, радостные встречи после долгих летних каникул создавали праздничную атмосферу.

В обеих гимназиях прозвучали слова напутствия в мир знаний от представителей администрации города, предприятий, шефствующих над образовательными учреждениями, ветеранов Великой Отечественной войны, священнослужителей. Обращаясь к участникам торжественных линеек, заместитель генерального директора по инвестициям и инновациям АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Сергей Писарев пожелал школьникам побед в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, года, насыщенного интересными событиями, а их наставникам – вдохновения и больше любознательных учеников.

- В свою очередь, мы как ваши шефы постараемся сделать все, чтобы условия обучения улучшались, становились более комфортными и впредь вместе с резидентами ОЭЗ «Дубна» будем оказывать необходимую поддержку, – заверил Сергей Писарев. – Как всегда ждем ребят в особой экономической зоне – на познавательных экскурсиях и в качестве сотрудников предприятий наших инвесторов после окончания вузов.

К торжественным линейкам учащиеся вместе с родителями и педагогами обеих гимназий подготовили стихи, песни, сценки по теме, а главными действующими лицами праздника Первого звонка стали первоклассники, которые с этого дня являются полноправными членами большой школьной семьи.

Столь же ярким был День знаний и в одном из старейших образовательных учреждений города – школе №1. Здесь основным событием традиционной линейки с участием главы городского округа Дубна Максима Данилова стало открытие памятника герою Советского Союза Григорию Бахчиванджи. Он был испытателем опытного ракетного истребителя БИ1 известного конструктора Александра Березняка, в честь которого в Дубне названо градообразующее предприятие ГосМКБ «Радуга», а также одна из улиц наукограда.

От Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» в церемонии открытия памятника летчику-герою принял участие главный инженер Илья Захаров. И это не случайно: специалистами особой экономической зоны было построено бетонное основание памятника, площадка из плитки, в кратчайшие сроки проведены сложные работы по установке конструкции весом три тонны, а также благоустройству территории вокруг.

- Сегодня мы становимся свидетелями возрождения промышленности и науки в нашей стране, в Дубне активно строятся и начинают свою работу все больше и больше современных предприятий различных отраслей, - сказал на церемонии открытия памятника Илья Захаров. – Очень важно, чтобы мы чтили подвиги героев, понимали, что все наши достижения возможны только благодаря их таланту и мужеству. Подрастающему поколению надо не только знать и помнить об этом, но и стремиться стать героями настоящего времени, достойными наших предков.

В этот же день, 2 сентября благодарственные письма от отделения участковой социальной службы по городскому округу Дубна были вручены представителям компаний «ТД МЕДИА», «Биофармлаб», «Медиа-КСТ». Так коллективы резидентов были отмечены за активное участие в акции по сбору в школу детей из многодетных, малоимущих и неполных семей. Собранные ими, а также сотрудниками Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» письменные принадлежности и канцелярские товары накануне учебного года были адресно переданы для 51 ребенка, находящегося на попечении этой службы.