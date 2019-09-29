Центр реабилитации диких животных появится в Талдоме

В центр «Лунная поляна» во Владимирской области животных и птиц свозят со всей России. После лечения их возвращают в дикую природу. Если повреждения слишком сильные, оставляют жить в Центре на длительный срок или навсегда.

– Мы давно дружим с заказником «Журавлиная родина», – рассказывает руководитель центра Лунная поляна Анна Лисицына. – Кроме того, администрация Талдома приветствует наш переезд. Здесь нам будет удобнее, потому что в этом округе хорошая экологическая обстановка, есть большие заказники. Мы сможем выпускать животных на охраняемые территории, а значит, у них будет больше шансов выжить.

Если особь молодая и мало времени обитала в дикой природе, для нее используют метод «мягкого выпуска». У такого животного есть возможность первое время возвращаться за прикормом, однако со временем порции уменьшают.

На площадке в Талдоме о судьбе животных, живущих в вольерах, будут рассказывать экскурсоводы. Кто-то из постояльцев Центра пережил ампутации, других чуть не замучили до смерти в контактном зоопарке или на фотосессиях, третьи выросли рядом с людьми и попросту не смогут выжить в дикой природе.

Также в планах просветительская работа с подрастающим поколением.

– Многие дети сейчас оторваны от природы, – рассуждает Лисицына. – Знают только, как выглядят голуби и воробьи. А ведь даже в городах встречаются разные птицы.

Основная специализация Центра – хищные птицы, то есть совы, соколы, ястребы и другие. Раненые птицы чаще «встречаются» с человеком, чем другие обитатели природы, и легче адаптируются к общению с людьми. Консультативную помощь здесь готовы оказать всем, но на лечение не принимают живущих вблизи человека птиц, например, голубей и ворон. Сейчас в «Лунной поляне» живут также хорьки и енотовидные собаки.

Некоммерческая организация существует за счет частных пожертвований, средств сотрудников и труда волонтеров. Некоторые ветеринары предоставляют скидки на свою работу. Центр также проводит краудфандинг-кампании. Сейчас, например, собирают средства на организацию переезда вольеров с постояльцами на новое место.

Недавно Минэкологии Московской области анонсировало создание первого природного парка «Журавлиный край» на землях Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов. Если для животных, прибывших на реабилитацию в «Лунную поляну» из других регионов, привычен наш климат, они смогут остаться жить здесь.