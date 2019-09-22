Более 3500 человек вышли на старт областного этапа «Кросса нации» в Дубне

Организаторы подготовили спортсменам на выбор 4 дистанции для следующих возрастных категорий:

1000 метров – мальчики и девочки 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р., 2010 г.р. и младше;

2000 метров – юноши и девушки 2002-2003 г.р.;

4000 метров – мужчины и женщины 2001 г.р. и старше;

8000 метров – мужчины и женщины 2001 г.р. и старше.

Старт мероприятию дала победительница второго ежегодного конкурса «Мисс «Живу спортом», жительница Дубны - Наталья Чайкина.

Открывали день в 12:00 участники забегов на 4 и 8 километров. «Кросс нации» начинался на улице Октябрьская у памятника самолету МИГ-25. В 13:00 был дан старт на дистанции 1 и 2 километра. Праздник завершила торжественная церемония закрытия и награждение победителей.