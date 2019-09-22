Более 3500 человек вышли на старт областного этапа «Кросса нации» в Дубне

Социум     21     вс, 22.09.2019 - 11:46
21 сентября в подмосковной Дубне состоялся региональный этап ежегодного традиционного забега «Кросс нации». На старт самого массового бегового события в Российской Федерации вышли порядка 3500 человек.

Организаторы подготовили спортсменам на выбор 4 дистанции для следующих возрастных категорий:

  • 1000 метров – мальчики и девочки 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р., 2010 г.р. и младше;
  • 2000 метров – юноши и девушки 2002-2003 г.р.;
  • 4000 метров – мужчины и женщины 2001 г.р. и старше;
  • 8000 метров – мужчины и женщины 2001 г.р. и старше.

 

Старт мероприятию дала победительница второго ежегодного конкурса «Мисс «Живу спортом», жительница Дубны - Наталья Чайкина.
Открывали день в 12:00 участники забегов на 4 и 8 километров. «Кросс нации» начинался на улице Октябрьская у памятника самолету МИГ-25. В 13:00 был дан старт на дистанции 1 и 2 километра. Праздник завершила торжественная церемония закрытия и награждение победителей.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков: «Подмосковье традиционно поддерживает идею проведения самого масштабного бегового события на территории нашей страны – забега «Кросс нации». Мероприятие проводится уже на протяжения 15 лет. В 2017 году центральной площадкой областного этапа стали Химки, в прошлом году – Раменское, в этом – Дубна. Мы планируем и дальше расширять географию проведения этого массового события в регионе».

Авторы:
Министерство физической культуры и спорта МО

 