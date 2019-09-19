Благоустройство территорий в 2020 году

Новости     13     чт, 19.09.2019 - 13:40
Уточненная информация по списку дворовых территорий, где в 2020 году запланировано проведение комплексного благоустройства.
  • 1 - пр-т Боголюбова д.16А, пр-т Боголюбова д.16/2
  • 2 - ул. Понтекорво д.10, ул. Понтекорво д.2
  • 3 - ул. Московская д.4, ул. Московская д.6, ул. Московская д.8
  • 4 - пр-т Боголюбова д.11, ул. Понтекорво д.11, ул. Понтекорво д.13, ул. Понтекорво д.15, ул. Понтекорво д.17
  • 5 - ул. Понтекорво д.4, ул. Понтекорво д.6, ул. Понтекорво д.8
  • 6 - ул. Энтузиастов д.6А, ул.Энтузиастов д.6Б
  • 7 - ул. Мира д.3/20, ул.Мещерякова д.16, ул. Мещерякова д.18
  • 8 - ул. Попова д.8, ул. Попова д.4, ул. Попова д.6
  • 9 - ул. Курчатова д.10, ул. Курчатова д.12, ул. Курчатова д.14, ул. Моховая д.5, ул. Моховая д.7, ул. Вавилова д.16
  • 10 - ул. Мичурина д.21, ул. Мичурина д.23, ул. Мичурина д.25, ул. Векслера д.24, ул. Мичурина д.2, ул. Мичурина д.4, ул. Мичурина д.6
  • 11 - ул. Центральная д.2А, ул. Октябрьская д.13, ул. Октябрьская д.15, ул. Октябрьская д.17
  • 12 - пр-т Боголюбова д.29, ул. Попова д.2
  • 13 - ул. Свободы д.20
  • 14 - ул. Свободы д.4, Театральный пр-д д.3, ул. Центральная д.3, Театральный пр-д д.5
  • 15 - ул. Карла Маркса д.4, ул. Октябрьская д.19
  • 16 - ул. Центральная д.5, 2-ой Театральный пр-д д.4
  • 17 - ул. Центральная д. 4, 4а, ул. Ленина, д. 4,6,8, ул. Карла Маркса, д. 5
Авторы:
Управление ЖКХ и Транспорта Администрации г. Дубны

 