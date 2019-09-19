Благоустройство территорий в 2020 году

Уточненная информация по списку дворовых территорий, где в 2020 году запланировано проведение комплексного благоустройства.
- 1 - пр-т Боголюбова д.16А, пр-т Боголюбова д.16/2
- 2 - ул. Понтекорво д.10, ул. Понтекорво д.2
- 3 - ул. Московская д.4, ул. Московская д.6, ул. Московская д.8
- 4 - пр-т Боголюбова д.11, ул. Понтекорво д.11, ул. Понтекорво д.13, ул. Понтекорво д.15, ул. Понтекорво д.17
- 5 - ул. Понтекорво д.4, ул. Понтекорво д.6, ул. Понтекорво д.8
- 6 - ул. Энтузиастов д.6А, ул.Энтузиастов д.6Б
- 7 - ул. Мира д.3/20, ул.Мещерякова д.16, ул. Мещерякова д.18
- 8 - ул. Попова д.8, ул. Попова д.4, ул. Попова д.6
- 9 - ул. Курчатова д.10, ул. Курчатова д.12, ул. Курчатова д.14, ул. Моховая д.5, ул. Моховая д.7, ул. Вавилова д.16
- 10 - ул. Мичурина д.21, ул. Мичурина д.23, ул. Мичурина д.25, ул. Векслера д.24, ул. Мичурина д.2, ул. Мичурина д.4, ул. Мичурина д.6
- 11 - ул. Центральная д.2А, ул. Октябрьская д.13, ул. Октябрьская д.15, ул. Октябрьская д.17
- 12 - пр-т Боголюбова д.29, ул. Попова д.2
- 13 - ул. Свободы д.20
- 14 - ул. Свободы д.4, Театральный пр-д д.3, ул. Центральная д.3, Театральный пр-д д.5
- 15 - ул. Карла Маркса д.4, ул. Октябрьская д.19
- 16 - ул. Центральная д.5, 2-ой Театральный пр-д д.4
- 17 - ул. Центральная д. 4, 4а, ул. Ленина, д. 4,6,8, ул. Карла Маркса, д. 5