Беседа с Макаровой Л.В.- учителем начальных классов гимназии №3

В 1983 г. окончила Истринское педучилище, затем без отрыва от основной работы Орехово-Зуевский педагогический институт, факультет педагогика и методика начального обучения. Стаж педагогической работы 39 лет, из них 23 года в школе №5 и уже почти 17 лет в гимназии №3. В течение шести лет работала завучем начальных классов. Эксперт по аттестации учителей М.О.

Людмила Васильевна, почему Вы стали учителем, что Вас привлекло в этой непростой профессии?

Так сложилось, что большая часть моей жизни связана со школой. Стать учителем я мечтала ещё в детстве. В другой профессии я себя не видела уже тогда. Я очень люблю свою работу, она дарит мне возможность общения с детьми, с этими маленькими источниками юмора, любознательности, позитива. Я рада, что ежедневно и ежечасно меня окружают десятки пытливых и добрых глаз. Дети замечают всё, особенно самое хорошее и доброе в человеке. Школа - это удивительный и неповторимый мир. Погружаясь в него, я пребываю в интереснейшей стране под названием Детство! Надо сказать, что душой я постоянно нахожусь со своими учениками, даже когда возвращаюсь с работы домой.



Вы так увлекательно говорите о школьной жизни, расскажите читателям о своей любимой работе.

В классе я работаю с детьми по программе «Планета знаний». Это развивающая программа, она предоставляет возможность ребятам самим добывать знания, рассуждать, анализировать, искать выход, ставить перед собой задачи и находить способы их решения. Она как бы даёт толчок к самосовершенствованию, и дальше ребёнок идёт по пути знаний самостоятельно, но при этом я всегда нахожусь рядом, направляю, контролирую. Сейчас в моём классе учатся 28 пытливых, разносторонних, любознательных учеников. За каждого ребёнка я болею душой, и эта «болезнь» наполняет мою жизнь особым смыслом. Моё общение с детьми построено на том, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя частью большой и дружной семьи, чтобы ему хотелось идти в школу, чтобы он ждал встречи с учителем, с одноклассниками, и был уверен в том, что его здесь тоже ждут. В моей педагогической деятельности для меня главное учить детей интересно, с душой и научить всех до единого! Любовь к работе помогает мне не останавливаться на достигнутом, во мне всегда присутствует желание совершенствоваться.

Вы проводите открытые уроки для родителей? Они охотно на них приходят?

Да у нас бывают открытые уроки на День матери, под Новый год. Надо сказать, родители охотно их посещают. У нас же с родителями общие цели: вырастить детей самодостаточными, грамотными личностями, воспитать в них чувство собственного достоинства. В дни открытых дверей дети особенно стараются показать родителям свои знания. А родители в свою очередь с удовольствием и большим интересом наблюдают за детьми, за их приобретёнными навыками, за их активностью на уроках, за поведением, умением общаться со сверстниками. Это важный момент в жизни. Ведь школа - это мир их ребёнка, в котором он проводит большую часть своего времени.

Расскажите, как у Вас построен школьный день для первоклашек первого сентября?

На первое сентября мы с детьми делаем поделки своими руками. У меня сложилась, на мой взгляд, такая неплохая традиция. Каждый ребёнок обводит цветным карандашом свои ладошки на листке бумаги, потом их вырезает, и из этих ладошек мы вместе делаем солнышко, одно большое яркое солнышко, которое украшает наш классный уголок. Все ладошки подписаны, каждый пальчик - это отдельный солнечный лучик. Получается замечательная и весёлая композиция. Так мы делаем первого сентября все четыре года, и уже в выпускном классе каждый ребёнок получает альбом-портфолио со своими фотографиями и рисунками его маленьких ручек. Это очень забавно и интересно видеть, как подрастал ребёнок.

Работая с такой самоотдачей, как Вы расслабляетесь после трудового дня?

Вообще о школе я думаю всегда, даже когда нахожусь дома. У меня подрастает любимый внучок, я охотно занимаюсь с ним, радуюсь всем его приобретаемым навыкам. Я твёрдо верю в силу воспитания, которая складывается из очень простых компонентов: любви к детям, силы личного примера и справедливости.

Людмила Васильевна, чтобы Вы могли пожелать родителям, чьи дети только готовятся пойти в первый класс?

Я настоятельно рекомендую научить детей не только слушать, но и слышать, что им говорят взрослые. Это важная составляющая для дальнейшей успешной учёбы. Больше и чаще читать детям книг, научить их акцентировать своё внимание, вырабатывать усидчивость и умение жить в большом коллективе. Все эти знания обязательно пригодятся ребёнку при поступлении в школу и при дальнейшей его учёбе. В общении со своими учениками я руководствуюсь такими принципами, как уважение, терпимость, внимание. Мой девиз в работе с детьми: «Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться!» В своих учениках я ценю любознательность, искренность, инициативу, ответственность, внимание, оригинальность, честность, упорство. Именно такие качества я стараюсь воспитать в своих учениках. А ещё я учу их нести ответственность за свои слова, поступки и дела. У педагога особая миссия в жизни: это правильно воспитывать детей, проследить за их становлением личности, вырастить грамотного человека, чтобы в современном мире он смог занять достойное место. Каждый человек хочет быть значительным, социально самоутвердиться, поэтому основной воспитательной задачей я считаю реализацию личностно-ориентированного подхода к воспитанию. Мой девиз: «Люби, твори, прощай и смело иди к намеченной цели!» Главное в моей работе; воспитать в каждом своём ученике достойную личность!

