Беседа с Фёдоровой Н.В.

В 1994 г. окончила Кимрское медучилище по специальности « Сестринское дело». Далее работала медсестрой в разных отделениях МСЧ. Общий стаж работы в учреждениях здравоохранения 25 лет. С 2007 г. имеет Высшую квалификационную категорию по специальности «Сестринское дело». За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась Почётными грамотами и благодарностями.

Наталья Владимировна, почему Вы выбрали именно эту специальность?

В выборе профессии я пошла по стопам мамы, она 50 лет проработала медицинской сестрой, около 40 из них в МСЧ № 9. В детстве мама часто брала меня с собой на работу, и эти посещения производили на меня огромное впечатление, я мечтала, что когда-нибудь тоже стану медиком.

Наталья Владимировна, в вашем отделении всегда очень чисто, воздух свежий, в столовой приятно принимать еду. Всё продумано, сотрудники доброжелательны. Как Вам удаётся поддерживать в отделении такой порядок?

Это работа всего коллектива. В нашем отделении трудятся 24 человека. Для слаженной работы необходимо создание сплоченного, грамотного коллектива. Я пытаюсь создать максимально комфортную обстановку для работы персонала и в тоже время требую от сотрудников добросовестного исполнения служебных обязанностей. Найти золотую середину и сохранить баланс в сочетании интересов людей и целей отделения, пожалуй, это самая трудная задача в моей работе, требующая больших эмоциональных затрат.

Мне приходилось работать в различных отделениях стационара: травматологическом, инфекционном, хирургическом, накопленный профессиональный опыт, теоретические знания и практические навыки помогают мне в работе. Круг моих профессиональных обязанностей широк, основные функции - организационная деятельность, обеспечение контроля и планирование.

Занимаемая мною должность предъявляет большие требования к личностным качествам, таким как: выдержанность, доброжелательность, тактичность, коммуникабельность и эмоциональная устойчивость. От моих организаторских способностей, как руководителя начального уровня в иерархии подчинения, во многом зависит работа всего отделения, поэтому я стараюсь развивать в себе такие качества как: дисциплинированность, ответственность, требовательность, аккуратность, сосредоточенность, умение быстро переключаться с одной задачи на другую.

Оценка эффективности моей работы проявляется в практической деятельности сотрудников и в отсутствии обоснованных жалоб пациентов на качество оказываемой медицинской помощи и соблюдение принципов этики и деонтологии.

Как Вы снимаете напряжение после трудового дня?

Отдыхаю в кругу семьи. У нас с мужем двое сыновей: старший студент, младший учится в начальной школе, поэтому свой досуг организуем, учитывая потребности детей, стараясь

расширить их кругозор. Посещаем музеи и выставки. Очень любим путешествовать на автомобиле. Много времени проводим на даче, там особая атмосфера - уютная и расслабляющая.

Чтобы Вы хотели посоветовать жителям Дубны?

Мой совет — быть добрее, находить радость в мелочах, ценить и беречь своих близких. Любите жизнь и будьте здоровы!