Беседа по Правилам дорожного движения с посетителями подразделения по вопросам миграции

Блог ОМВД     7     пн, 02.09.2019 - 15:58

В Дубне сотрудники Госавтоинспекции совместно с членом Общественного совета при ОМВД России по городскому округу Дубна в рамках акции «Маленький пассажир – большая ответственность!» посетили отделение по вопросам миграции и рассказали жителям города о правилах безопасной перевозки маленьких пассажиров.

Цель данного мероприятия - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в период школьных каникул.

На встрече с гражданами полицейские напомнили о безопасности при перевозке детей, а также о необходимости быть предельно внимательными на пешеходных переходах, особенно около детских садов, школ и во дворах.

В завершение мероприятия Госавтоинспекторы совместно с сотрудниками подразделения миграционного пункта №1 вручили участникам акции информационные памятки по выбору специальных удерживающих устройств для перевозки малышей, а также памятки по регистрации на Едином портале государственных услуг.

Авторы:
Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова

 

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