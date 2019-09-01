Да и в самом начале семидесятых она тоже ещё была востребована, но очень недолго. Авоська была незаменима, пока не появились в обиходе красочные полиэтиленовые пакеты. Все тогда кинулись доставать и приобретать именно их. Мода на полиэтиленовые пакеты с яркими картинками буквально взбудоражила умы. Лёгкие, невесомые, вместительные и долговечные авоськи сразу ушли в небытие, и о них никто потом даже не вспоминал. А мне сейчас хотелось бы иметь у себя дома ту легендарную авоську, правда, уже не знаю зачем. Я помню, какой она была вместительной и прочной. Что только мы в них не носили и, причём, без соблюдения какого бы то ни было товарного соседства. Об этом понятии в ту пору и не слышал никто. Мыло, хлеб, бутылки с молоком, банки с консервами, папиросы, спички и многое другое, всё помещалось в незамысловатой плетёной авоське. Сквозь тонкую сеточку свободно просматривалось содержимое, однако это никогда никого не смущало. Ну, видно и видно. Что в этом такого? Скрывать–то было нечего, все довольствовались одним и тем же. Сетка была сплетена из тонких, но очень крепких бечёвок, причём из натурального хлопка. Яркий образ советского времени! Она использовалась годами. Мягкая, не занимает много места в кармане и главное не рвётся. Авоська не устаревала, практически не изнашивалась, легко стиралась. Правда, надо заметить в ту пору никто чистоте сеток внимания не уделял. Чему там было грязниться? Разве только если нечаянно в ней что-то разливалось, например, молоко или сметана. Тогда сетку споласкивали и оставляли сушиться где-нибудь на гвоздике.

В советское время в стране дефицитом было почти всё, люди ходили в магазины, в надежде что-то достать, часто шли просто на авось, вдруг в этот раз повезёт. Наверно, именно поэтому у этой сетки и появилось такое редкое и незатейливое название. Авоська! Она вмещала практически всё купленное, и никто при этом даже не задумывался, сколько это всё весило. Авоська выдерживала вес продуктов всегда. При выходе из дома её машинально пихали в карман, на всякий случай, и она могла там лежать, не доставляя неудобства. Оставаясь практически невесомой, сетка выдерживала вес до 70 кг. Правда, никто об этом не знал. А кто об этом в ту пору вообще думал? Кто забивал такой ерундой голову? Все просто знали, что она не рвалась, сколько бы в неё не запихнули. По объёму сетка спокойно вмещала в себя четыре трёхлитровых банки. Словом, всем авоська была хороша, но существенный недостаток всё же был и у неё. Туда нельзя было положить мелкие вещи, они мгновенно проскальзывали сквозь ячейки. Зимой в авоськах хозяйки хранили скоропортящиеся продукты, их, цепляя за форточку, вешали за окно на мороз. Холодильников в ту пору ни у кого не было. А потому в каждом доме чуть ли не на каждом окне висели сетки с мясом, салом и колбасой. Все эти продукты были завернуты в серую плотную бумагу или толстый слой газет. Это делалось для того, чтобы птицы не склевали содержимое. Но голодные синицы и воробьи умудрялись расклевать толстый защитный слой и лакомились мясом, салом, колбасой. Я помню, как не раз смотрела сквозь стекло на эту их зимнюю трапезу.

Позже на смену авоськам пришли в обиход матерчатые шитые сетки. Они были лёгкие, хорошо стирались, правда, и грязнились достаточно быстро. Шились они обычно из яркой плотной ткани, неплохо смотрелись, но в кармане уже просто так не помещались, или же занимали там всё свободное место. Изнашивались они тоже быстро, а потому совсем скоро приобретали непрезентабельный вид. Это вынуждало хозяек покупать или шить новые матерчатые сетки. Словом, хлопот с матерчатыми сетками было значительно больше. Опять же они не выдерживали тяжесть продуктовых наборов. Тряпичные ручки быстро обрывались, что тоже не устраивало хозяек, привыкших тащить домой, набитые продуктами сетки, особенно если возвращались с ними из Москвы. Ещё позже в магазинах стали появляться хозяйственные сумки из разных кожзаменителей. Они были добротные, красивые, современные, с элементами моды. Но, правда, не все хозяйки сразу кинулись приобретать их, всё-таки стоили они не дёшево. Однако в обиходе уже появилась реальная альтернатива авоськам и матерчатым сеткам. Сумки смотрелись более элегантно, соответственно также с ними смотрелись и женщины. Оттуда не торчали в разные стороны кульки, банки и пакеты, сумки выглядели аккуратнее и моднее привычных сеток. Их брали в поездки наравне с чемоданами. Особенно удобными считались сумки с застёжкой молния. Всё содержимое укрывалось от посторонних глаз ещё и сверху. Нелишним будет отметить и тот факт, что советские авоськи являлись абсолютно экологически чистой тарой. Умели люди в ту пору это делать. А может быть в скором времени у нас опять появятся такие авоськи? И они снова обретут ту свою популярность. Я думаю, это было бы не так уж и плохо.

